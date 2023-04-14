XODIAC公開9成員團體照：鐵定月底出道！兩位香港成員SING、LEO成為門面擔當

終於確定出道日啦～恭喜！

由天加一文化傳媒（One Cool Jacso Entertainment）旗下公司新人廠牌OCJ NEWBIES打造的首隊K-POP男團XODIAC，出道歌《THROW A DICE》將於本月25日公開，XODIAC近日已於官方IG公開最新團體造型照，同時宣佈確定以9人姿態正式出道。



XODIAC上月公開首支Pre-debut song（出道前傳歌）《CALLING》時，已率先公開6位成員，當中包括總隊長LEX、香港成員SING及四位韓國成員HYUNSIK、WAIN、BEOMSOO和DAVIN，而在《THROW A DICE》中新加入的3位成員則有來自香港的LEO、印尼的ZAYYAN及韓國成員GYUMIN。由於XODIAC有兩位來自香港的成員SING和LEO，所以亦引起港迷的關注，有粉絲大讚二人是隊中的門面擔當，亦希望他們出道後能爆紅為港爭光。



在公開的團體照片中，XODIAC着上海軍藍配棗紅色的團體校服，以畢業為主題代表9位成員終於正式出道，隨着XODIAC 9位成員終於揭盅，粉絲亦在網上熱烈討論。當中最引到網民關注是來自印尼的ZAYYAN，除了大受印尼同鄉的支持外，就連印尼的CNN亦報道他即將以韓團成員出道的消息，揚威海外。



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