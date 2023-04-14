韩媒打脸李升基护妻声明：李多寅父经济犯罪案尚未终审，正动用「曾为三星会长辩护」顶尖律师全力以赴！

李升基日前发布长文称妻子父亲涉嫌的股价操弄案已被判无罪、力图挽回妻家形象，然而据韩媒今日报导，其实该案件目前尚未终审，而且二审获得无罪判定时恐怕另有隐情。

韩国媒体10asia今日发布独家报道，李多寅父亲李洪宪目前正在对2016年的案件准备3审（上诉审），已聘请超豪华律师团，包括曾为三星会长李在熔辩护、来自韩国顶尖律所的招牌律师。



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二审改判无罪或因「法官律师是同学」

李洪宪担任社内理事的生物科技公司Bota Bio在2014年出现亏损，随著甄美里等大股东宣布参与有偿增资，股价在5个月内从2000韩元出头跃升至15100韩元。 检察厅2016年查收该公司，认为李洪宪靠炒高股价非法获利23亿韩元，一审判定有罪并处以4年有期徒刑、25亿罚金。

但二审推翻了一切，法官改口称李洪宪只是为挽救公司而努力、募资过程没有违法行为，甚至为公司行将倒闭表达惋惜。 原来李洪宪在一审过后重组了律师团，请来韩国3大律所的13名律师，其中一名还是法官的司法研修院同学。



超豪华律师团备战三审

随著检方提出三审，李洪宪再次换了一批律师，其中就包括大法官出身、曾为三星集团会长李在熔辩护的知名律师李仁宰。 2016年韩国前总统朴槿惠、崔顺实「闺密干政」丑闻曝光，李在熔被起诉向二人行贿200多亿韩元，在李仁宰帮助下被判处2年半徒刑。

李升基声明中暗示岳父案件早已完结，甄美里也对媒体表示「已判定无罪」，颇有无视韩国三审制之意。 虽说一二审是确认事实、三审是讨论适用法律，翻案几率不大，但终究要走完流程才算结案。 如今李洪宪雇佣超豪华律师团，正是证明他直到最后一刻都不敢掉以轻心。

韩网友表示：「原来还没终审啊」、「检方也要努力了」、「这次的独家又是10asia，李升基真不该点名狙击他们啊...」、「10asia生气了kk」、「李升基不讲话就没事了，偏偏激起记者的报道热情」、「李升基可能真的以为已经结案了」、「聘请律师的钱都是从被害人身上来的吧...」、「 为特定法官安排特定律师，怪不得经济犯都判得很轻」、「果然是有钱无罪」、「不是说要一边赎罪一边生活吗？ 那就把请律师的钱还给受害者们啊」。

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