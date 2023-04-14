《模范计程车2》超甜花絮！表艺珍「美救英雄」不慎撞到头，李帝勋甜笑摸头杀：「原来是你救了我呀！」

SBS热播复仇剧《模范计程车2》（港译：模范的士2》昨日公开了上周拍摄花絮，高恩冲上马路保护道奇的那一幕在剧中超惊现，没想到实际拍摄时却是这样甜蜜愉悦的氛围！猜猜看最后他们会不会真的在一起了呢？ XD

*以下内容包含《模范计程车2》第13、14集关键内容！



上周剧集里，金道奇（李帝勋 饰）调查Black Sun时遭对方下迷药、神志不清走上马路中央，眼看就要被来往车辆撞到！担心他的高恩（表艺珍 饰）不管不顾冲上去救他，两位工程师也豁出去驾车挡住杀手车辆，好不容易才逃过一劫。





实际拍摄时，表艺珍拍了好几条抱住李帝勋倒下的镜头，李帝勋笑道：「她跌倒太多次，要去医院啦！」拍下一个镜头时表艺珍的头不慎撞到地面，李帝勋立即关心、施展一记含蓄的摸头杀：「还好吗？」



下一场戏，表艺珍抱住「不省人事」的李帝勋、著急大喊：「金道奇司机快醒醒！」情绪十分投入，仿佛下一秒就要哭出来！导演喊cut后李帝勋轻拍她的肩膀，调皮笑说：「原来是你救了我呀！」这两位演员的互动真的太甜啦！



此外，李帝勋为受伤戏做特殊化妆时开玩笑装做很痛的模样「请轻一点~」，还剧透15和16集需要很多流血特效妆！就让我们一起期待本周的大结局吧~香港观众可在黄Viu煲剧平台追看！



▽第15集预告，今晚黄Viu煲剧平台更新！



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