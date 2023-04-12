音乐剧王者曹承佑曾考虑从出演中的经典音乐剧《歌剧魅影》下车！「压力之大曾感到身处地狱」

演员曹承佑除了演出电视剧作品外，每年有更多的时间是站在音乐剧的舞台上。近期虽然电视剧作品《离婚律师申晟瀚》刚刚播映完毕，他也正在演出经典音乐剧《歌剧魅影》档期中，而他为何曾考量退出《歌剧魅影》？

日前曹承佑所属公司goodman story公开了他的访谈问答内容，有关他准备音乐剧《歌剧魅影》的过程中，他提到这是一部相当了不起的作品，也是他一直想要尝试的角色，於是当时接演的心情是「有机会就挑战一下吧！」而爽快接演，不过这个角色必须消化许多高声调的音域，为了能完成长期的演出，曹承佑也第一次去上了声乐发声课程。



曹承佑表示，除了他以外其他饰演主角的演员们都是有著数十年的声乐底子，让他感到自己的不足，但这些并无法靠著短期课程而提升实力，於是他开始努力强化自己的歌声。虽已经进行了几场演出，但对自己要求非常高的曹承佑，仍对自己的表现不是很满意。



他也提到，也许大家听起来像是藉口，但从练习初期开始，急性鼻窦炎，鼻炎甚至感冒等等就开始陆续出现，於是他必须等待身体恢复再持续练习，等待的期间什么都不能做，也让工作团队相当担心，甚至到彩排前，他都还无法发出自己的声音，让他压力相当大，觉得自己一分一秒都身处地狱中，因为这已经超越自己当初所预期，对大家感到非常抱歉，甚至也想过从《歌剧魅影》作品中下车。



当时的曹承佑跑遍了首尔与釜山知名的大小医院求诊，能做的都做了，队友们也都为他祷告，给他鼓励，到最后都选择相信他，让曹承佑相当感动，后来在正式演出前他的声音逐渐恢复，也许现在还没能到最佳状态，但至少让他完成了首场演出，虽然有些遗憾声音不是太完美，但曹承佑觉得自己一定会遵守舞台上的约定，并且正努力恢复到自己的最佳状态。



曹承佑再度感谢所有人对他的支持，即便不完美但仍然有许多人为他鼓掌，让他觉得自己一定要更加努力，也许对於舞台他仍有所畏惧，但他也勉励自己度过这成长的过程，克服目前的困境。

Erin@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻