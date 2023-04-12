【韩网热帖】《瑞镇家》被韩媒批评「贵族营业、吃饱撑的抱怨」

大家怎样看呢？

韩媒评论文章认为《瑞镇家》延续了《尹食堂》有趣的成员互动，但职员们对待工作的态度变了样，经常喊累和要求休息，结果一共营业7天就休息了1天半。相比其他美食综艺动辄要做几百人份、缺乏厨房用品，《瑞镇家》环境雅致、下午开店、有休息时间、食物也很简单，成员还喊累，堪称「贵族营业」。有部份观众表示，普通人为了生计每天都在做的事，他们只做了5天半就不停要求休息，也不积极向当地人推广韩国饮食，实在有些过分。



文章作者表示不懂在《尹食堂》以诚实著称职员们到了《瑞镇家》为何变成这样：「是主心骨尹汝贞的缺席，还是加盟Marvel电影、出演奥斯卡获奖影片、世界级大明星加入，导致艺人特权意识变高了呢？」



韩国网友评论：

1. 综艺就当综艺看啦，干嘛这么苛刻

2. 我觉得很疗愈、很好看啊

3. 这也能批评，人生太扭曲了吧

4. 好无语，这是综艺又不是纪录片

5. 因为是互相都很熟的氛围，所以讲话比较随便吧

6. 又不是做什么食堂生存节目

7. 确实辛苦，但他们也拿了不少酬劳啊，这条件有的是人愿意做，问题是现实里的人比他们更辛苦、酬劳却更少。 综艺和现实的脱离感太强，看得不舒服...

8. 很喜欢尹系列、每期都看，但这次的气氛确实不好... 跟文章说的一样，「贵族营业、吃饱撑的抱怨」，太精辟了

9. 确实很像过家家... 在准备妥当的摄影棚里体验做食物kk如果说这是做生意的节目，应该会被真正做生意的人揍kkk

10. 超有共鸣kkk

11. 真的，之前的系列都很好看，这次就看不下去ᅲ

12. 大家想看的是他们即使辛苦也努力工作的模样，而不是一直发牢骚

13. 如果尹汝贞在绝对不会这样

14. 讲真的，他们每次说辛苦我都无法共鸣。 艺人们平时是有多舒服？

15. 只有李瑞镇和朴叙俊在认真工作kkk

16. 我也因为这一点而换台了。 李瑞镇努力的模样很好，但就连朴叙俊都边煮泡面边碎碎念，看起来不太好

17. 真的抱怨太多了，看不下去。 只做6小时生意就休息2小时，像什么嘛kkk说累就再休息2小时，究竟是做生意还是闹著玩

18. 没有《姜食堂》有趣，没有之前的系列疗愈，没有白种元李连福综艺的认真和激烈，真的因为不好看才说不好看

19. 至少知道了艺人赚钱超轻松的

20. 综艺就是要吵吵闹闹才有分量啊，而且只是嘴上说辛苦，该做的事都做啊

21. 《尹食堂》厨房有冷气，《瑞镇家》三十几度却只靠电风扇

22. 累都不能说累吗？

23. 参与节目的工作人员说比东南亚潮湿3倍，站在炉火前做食物、连冷气都没有的地方上菜，这些都是画面里感受不到的啊

24. 抱怨倒是还好，只是不太有趣...

Edit：Sani

出处：https://theqoo.net/2771334063

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