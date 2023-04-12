音樂劇王者曹承佑曾考慮從出演中的經典音樂劇《歌劇魅影》下車！「壓力之大曾感到身處地獄」

演員曹承佑除了演出電視劇作品外，每年有更多的時間是站在音樂劇的舞台上。近期雖然電視劇作品《離婚律師申晟瀚》剛剛播映完畢，他也正在演出經典音樂劇《歌劇魅影》檔期中，而他為何曾考量退出《歌劇魅影》？

日前曹承佑所屬公司goodman story公開了他的訪談問答內容，有關他準備音樂劇《歌劇魅影》的過程中，他提到這是一部相當了不起的作品，也是他一直想要嘗試的角色，於是當時接演的心情是「有機會就挑戰一下吧！」而爽快接演，不過這個角色必須消化許多高聲調的音域，為了能完成長期的演出，曹承佑也第一次去上了聲樂發聲課程。



曹承佑表示，除了他以外其他飾演主角的演員們都是有著數十年的聲樂底子，讓他感到自己的不足，但這些並無法靠著短期課程而提升實力，於是他開始努力強化自己的歌聲。雖已經進行了幾場演出，但對自己要求非常高的曹承佑，仍對自己的表現不是很滿意。



他也提到，也許大家聽起來像是藉口，但從練習初期開始，急性鼻竇炎，鼻炎甚至感冒等等就開始陸續出現，於是他必須等待身體恢復再持續練習，等待的期間什麼都不能做，也讓工作團隊相當擔心，甚至到彩排前，他都還無法發出自己的聲音，讓他壓力相當大，覺得自己一分一秒都身處地獄中，因為這已經超越自己當初所預期，對大家感到非常抱歉，甚至也想過從《歌劇魅影》作品中下車。



當時的曹承佑跑遍了首爾與釜山知名的大小醫院求診，能做的都做了，隊友們也都為他禱告，給他鼓勵，到最後都選擇相信他，讓曹承佑相當感動，後來在正式演出前他的聲音逐漸恢復，也許現在還沒能到最佳狀態，但至少讓他完成了首場演出，雖然有些遺憾聲音不是太完美，但曹承佑覺得自己一定會遵守舞台上的約定，並且正努力恢復到自己的最佳狀態。



曹承佑再度感謝所有人對他的支持，即便不完美但仍然有許多人為他鼓掌，讓他覺得自己一定要更加努力，也許對於舞台他仍有所畏懼，但他也勉勵自己度過這成長的過程，克服目前的困境。

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