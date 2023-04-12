想成为恋爱高手绝对不能错过今天首播的浪漫喜剧《宝拉！黛宝拉》畅销作家刘寅娜与三位帅哥的罗曼史～
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想成为恋爱高手绝对不能错过今天首播的浪漫喜剧《宝拉！黛宝拉》畅销作家刘寅娜与三位帅哥的罗曼史～

韩剧   2023年4月12日   星期三13:16   MiJimin  

（封面图源：ENA《宝拉！黛宝拉》海报&剧照）

「浪漫教主」刘寅娜回来啦～！搭档尹贤旻、朱相昱、黄灿盛几位魅力帅哥，让你爱情路上少走歪路的教科书等级，轻松爆笑勿错过今晚！！先来看看本剧的【简介】和【看点】，还有官方公开的５分钟【长预告】吧。

即将在今晚首播的 ENA 全新浪漫喜剧《宝拉！黛宝拉》公开了５分钟长预告抢先看，讲述最强恋爱教练&人气作家－黛宝拉（刘寅娜　饰）与难以恋爱的冷都男－李秀赫（尹贤旻　饰）之间，惊心动魄的罗曼史。
（图源：ENA《宝拉！黛宝拉》海报）（图源：ENA《宝拉！黛宝拉》剧照）

▼主演左至右：幽默风趣的绅士（朱相昱）恋爱困难的冷都男（尹贤旻）恋爱教练黛宝拉（刘寅娜）连锁炸鸡店代表&与宝拉恋爱3年的男友（黄灿盛）
（图源：ENA《宝拉！黛宝拉》海报）

▼官方５分钟长预告：作为恋爱教练，约会和工作对我来说都很容易～！

EP.1开播短预告：

【人物简介】

▼刘寅娜饰演的延宝拉是笔名「黛宝拉」的恋爱畅销书的人气作家，也是人人吹捧地顶级恋爱教练，聪明又有魅力，但偏偏在自己面对恋爱时却寸步难行，还遇上了影响人生的一大阻碍事件。
（图源：ENA《宝拉！黛宝拉》剧照）

▼尹贤旻饰演图书出版真理的副代表兼出版企划「李秀赫」，为人刻薄但却令人著迷，在爱情面前是个特别理性的男人。
（图源：ENA《宝拉！黛宝拉》剧照）

▼朱相昱饰演图书出版真理的代表「韩相镇」，秀赫的好友兼事业伙伴，绅士且懂营造气氛，享受自由奔放的人生但并不随便。
（图源：ENA《宝拉！黛宝拉》剧照）

▼2PM黄灿盛连锁炸鸡店的拥有者「卢周莞」，帅气又有能力，和延宝拉恋爱了三年。
（图源：ENA《宝拉！黛宝拉》剧照）

主要演员名单中还有Girl's Day朴素珍、金艺智、iKON具俊会、李相云。
（图源：ENA《宝拉！黛宝拉》剧照）

新剧《宝拉！黛宝拉》今晚九点正式首播。
（图源：ENA《宝拉！黛宝拉》海报）
（图源：ENA《宝拉！黛宝拉》剧照）

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