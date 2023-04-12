「SBS金土剧宇宙」？ 文彩元继南宫珉&金素妍之后加盟《模范计程车2》客串阵容，本周六大结局延长至80分钟！

SBS今日公开文彩元客串金土剧《模范计程车2》（港译：模范的士2）最终回的剧照，继《千元律师》南宫珉和《The Penthouse》系列女主金素妍之后，加入第三块「SBS金土剧宇宙」拼图！XD

文彩元在SBS今年1月开播的金土剧《法钱》里饰演法务官陆军少校「朴俊晶」，这次客串《模范计程车2》的剧照里换上了带有中尉阶级章的陆军战斗服，展现出强悍军人气场的同时眉头紧锁、眼含悲伤，让人很好奇她在剧中将担任什么样的角色！



此前SBS另一部金土剧《千元律师》的主演南宫珉也客串了《模范计程车2》，虽然只登场短短4分钟，但延续剧中角色「千智勋」的戏份仍让不少观众大呼过瘾。



另一位将在《模范计程车2》大结局登场的演员是金素妍，她在SBS话题之作《The Penthouse》系列饰演「千瑞璡」展现了精彩的恶女演技，这次还没有公开客串角色，只透露是「主导剧情发展的重要角色」！（难道千老师也要被复仇了吗XD）



SBS热播剧《模范计程车2》讲述代客复仇秘密组织「彩虹运输」的故事，本周即将迎来大结局，周六更新最终回第16集将延长至80分钟，韩国时间晚9点50分开播。

*以下内容包含上周六14集重要剧情！



上周日更新的第14集全国收视率来到18.3%，再次达到两季以来最高记录。 剧中金道奇（李帝勋 饰）对金龙民记者说的一句话让小编很受触动，也就是结尾字幕那一句：「如果有一天人们能倾听你说的话，那么像我这样的人自然而然就会消失。」 彩虹运输的存在从来不是为了施行暴力，而是因为当今法律暂时不能让所有蒙受冤屈的受害者获得保护，所以不得已由他们出面。 他们的愿望同大家一样，都是再也不需要这一组织存在的公正社会。



14集结尾，温河俊（辛载夏 饰）背后大Boss、主教（朴呼山 饰）登场，还以受害人身份坐上了金道奇的计程车，紧张感拉到极高！不知彩虹运输是否已对他做好准备，超期待这周的剧情啊！



Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻