这已经是10年前的剧了？《听见你的声音》超长待机售后，李宝英李钟硕重聚

经典韩剧《听见你的声音》开播10周年，主演重聚晒合影。

4月13日李钟硕更新了个人SNS，表示：「时间过得这么快！《听见你的声音》10周年，一直都很谢谢大家。」 并公开了和该剧女主角「惠成」李宝英、「惠成」参与国选律师选拔的面试官「金恭肃」金光奎和导演赵秀沅的合影。 李宝英坐在C位，「左拥右抱」金光奎和李钟硕，李钟硕还调皮地用手托住下巴，在姐姐身旁很乖巧。 男二号「车冠宇」尹相铉虽未到场，也被李钟硕贴心地PS在了图里。 众人面前还放著10周年的蛋糕，数字全部用蓝色花朵组成。



《听见你的声音》播出10年，没想到还能看到主角们的售后，另不少剧迷闪回到电视剧播出当时。 该剧讲述了1%存在的国选律师与拥有「读心术」的超能力少年之间的浪漫爱情故事，李宝英和李钟硕这对「姐弟恋」当年可是让不少观众看得心动不已，并创下了最高24.1%的高收视率。



看到主角们售后照的网友们留言表示：「我的人生剧啊」、「郑雄仁不在好可惜啊」、「居然已经是10年前的剧了」、「希望电视剧能够再次红起来」、「一大波回忆朝我涌来」等。

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