《朝鲜律师》禹棹奂也成离婚律师！苞娜一见钟情后更成关键救命恩人！「不是你的分析有误，而是这世界已扭曲」（EP.3 - 4）

[有雷] 《朝鲜律师》描述想要为被大官栽赃而枉死的父母复仇，而成为律师来到汉阳的禹棹奂，不照牌理出牌的赢得诉讼，也受到公主苞娜的瞩目，并且软硬兼施希望拉拢他成为自己的人，原来她也想为父王的死平反。本次两人更要在一宗离婚官司中联手，古代的离婚能顺利成功吗？

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《朝鲜律师》早已表达自己对外知部姜翰秀（禹棹奂饰）一见钟情的妍珠公主（苞娜饰），看准了姜翰秀住在窄小又漏水的船舱中，於是提供他旅阁中最大的房间，还在旅阁中给了他一个固定摊位，并帮他介绍委托人。姜翰秀出了个题目，要妍珠准备一个腰间绣花包，并装入适当的东西，通过才能成为他的助手，让不擅长针线活的妍珠伤透脑筋。



妍珠决定为长期给予旅阁援助但却受夫君欺负的妇人发声，找姜翰秀帮忙，姜翰秀虽然表面上推辞，却潜入妓院明查暗访，发现这位妇人想提告的对象就是他想要进行复仇的提调大人！於是他便承接了这个委托，对抗的是整个提调大人以及背后的靠山。



不过在过程中，妍珠与姜翰秀却持有不同意见，妍珠主张找出所有证人证据正面迎击，姜翰秀则认为夫妻制度上本身并不公平，必须用其他方式突破。姜翰秀发现提调大人要的是夫人家的财产，於是害死了夫人的父亲，甚至先发制人将夫人关入大牢。姜翰秀联手提调大人的小三，也就是妓女明月，共同进行搜证。



姜翰秀遭到提调大人暗算而被绑至船上，漂流在海中央，无法及时出席审判现场，提调还找来了所有对自己有利的证人备战。妍珠终於理解，扭曲的并不是姜翰秀看这个世界的眼光，而是这世界本身就是扭曲的，姜翰秀的眼光不偏不倚正中红心！



在关键时刻终於由妍珠搀扶著全身湿透的姜翰秀出现！更是带来精采一击！证明了提调大人无情杀害岳父，所有证人也不敢为其作证纷纷离场，而姜翰秀的复仇又再下一城。



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