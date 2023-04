伯贤透露EXO将在4月底拍摄新歌MV，有望在5月回归！见面会再唱〈咆哮〉，粉丝：「时代的眼泪啊」

EXO 在8日、9日於首尔奥林匹克公园 KSPO DOME 举行爲期两天的粉丝见面会《EXO' CLOCK》。

这是继2018年12月正规5辑后续专辑《LOVE SHOT》活动后,时隔4年4个月EXO 成员们再次一起进行的日程。



在8日的见面会上,伯贤还透露:「EXO 将在4月底拍摄三首歌的 MV。」安可时他们还唱收录曲,这也让许多粉丝纷纷猜测他们将在5月回归。

baekhyun ending ment spoiler: new comeback is pathcode scale and 3 mvs pic.twitter.com/mJKOjKuG18