伯贤透露EXO将在4月底拍摄新歌MV，有望在5月回归！见面会再唱〈咆哮〉，粉丝：「时代的眼泪啊」
广告

伯贤透露EXO将在4月底拍摄新歌MV，有望在5月回归！见面会再唱〈咆哮〉，粉丝：「时代的眼泪啊」

KPOP   2023年4月9日   星期日15:14   Yuan  

（封面图源：IG@real__pcy）

EXO 在8日、9日於首尔奥林匹克公园 KSPO DOME 举行爲期两天的粉丝见面会《EXO' CLOCK》。

这是继2018年12月正规5辑后续专辑《LOVE SHOT》活动后，时隔4年4个月EXO 成员们再次一起进行的日程。
（图源：SM娱乐）（图源：twitter@weareoneEXO）

在8日的见面会上，伯贤还透露：「EXO 将在4月底拍摄三首歌的 MV。」安可时他们还唱收录曲，这也让许多粉丝纷纷猜测他们将在5月回归。

此外，在见面会他们还演唱经典歌曲〈咆哮（Growl）〉，这也让粉丝们纷纷直呼：「竟然2023年还可以听到这首歌」、「时代的眼泪啊」、「前奏一响，瞬间想哭了」、「竟然已经过了10年了」、「快点回归吧！好期待」、「我的青春回来了」、「真的可以从头唱到尾」等等。

Yuan@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

广告
相关新闻
留言/评论
主页 » KPOP » 伯贤透露EXO将在4月底拍摄新歌MV，有望在5月回归！见面会再唱〈咆哮〉，粉丝：「时代的眼泪啊」
© 2023 KSD 韩星网
版权所有 不得转载 关於我们 免责声明 私隐政策 广告查询 招募写手