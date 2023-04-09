【K社韩国小百科】人潮超「梨泰院事件」40倍，却只有1人受伤！韩镇海樱花节保全措施获赞，「神助攻装备」存在感太强

韩国去年发生梨泰院踩踏事件后大众仍心有余悸，活动组织者更不敢怠慢。 近日全韩最大规模赏樱庆典「镇海军港节」接待了450万游客，却几乎无人受伤，就是因为做对这些事！

去年万圣节是韩国解除口罩佩戴令后的首次大型活动，约10万人涌入梨泰院街头参加狂欢，不料发生拥挤踩踏事件导致159人丧生，成为韩国1995年三丰百货大楼倒塌事故以来在首尔市发生的最严重事故。



事后韩国各界做了很多调查和反思，认为最关键问题是缺乏人群分流管控措施和忽视报警电话，人为因素酿成灾难。 这次「镇海军港节」吸取教训，可谓做好万全准备！



镇海军港节作为韩国最大的赏樱庆典，除自然风光外还有前夜祭、八道风物市场、艺术文化表演、追慕达祭、胜战队伍游行等诸多聚集人潮的活动。 今年军港节时隔4年重启，从3月25日至4月3日举办，10天期间游客人数达到历代最高的450万，但除了一位60岁女性走路跌倒外没有任何人受伤，最大「功臣」之一就是这台音量超大的警报器。



该设备在外国用於反恐警报，可发出80分贝以上音量、周围1km都听得到，在军港节则是用於预防人流聚集。 活动方将它放在热门景点余佐川樱花道边，一旦发现游客密度过大，就会自动用巨大音量播放：「请与前面的人保持1m以上安全距离！」（语气很不客气呢XD）



看游客们捂住耳朵的反应就知真的很威XD



警报器生产厂家表示：「群众聚集发生事故时，压倒性的声音是传递紧急信息的唯一方法。」果然在警报广播过后，人流出现显著分散：



此外，活动期间投入警察和自律防范队110人、公务员和志愿者6000人参与预防工作，庆典表演入场人数每次只限30人，运动场也只开放半数坐席。

军港节负责人表示70%的准备工作都聚焦在维持安全，因为：「一旦发生梨泰院惨案那样的事，我们镇海军港节就完了。」



虽然有很多不便，但游客都表示十分理解，网友也纷纷称赞：「真的很棒！工作人员辛苦」、「感动到想哭」、「捂耳朵好好笑kk」、「即便警报响起的瞬间很不爽，但效果确实没得说」、「声音真的大到吓人kk」、「安全就是要过分强调才有效果」、「镇海真的做得很棒」、「走路跌倒上了新闻kkk」、「希望那位女士早日痊愈啊 」XD



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