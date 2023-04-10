「张员瑛亲姐」张多雅简历照曝光，韩网反向热烈：「比第一组写真更美！」签约KINGKONG即将以演员出道

张多雅尚未出道就以「张员瑛亲姐」身份获得大量关注，近日所属社公开她的正式形象写真，黑白氛围超有演员气质！

张多雅本名张真瑛，是2001年出生、比张员瑛大3岁，之前就读艺术高中，目前在淑明女子大学读舞蹈专业。 这次公开的形象照以黑白色调为主（是韩系简历照的风格XD），张多雅面容清纯淡雅、身材高挑纤细，和妹妹张员瑛的模样既相似又有微妙的不同：







韩网友认为张员瑛虽然年纪小，但有一种冷美人的气质、适合华丽俐落的打扮，姐姐则是端庄优雅路线，更有温度。妹妹的华丽偶像风格：





而且对比之前公开的另一组写真，认为新照片更能凸显优雅气质：「应该一开始就公开这组写真才对」、「前几天的看起来有点肿」、「有秋天姐的感觉呢」、「是张员瑛的演员版、成熟版耶」、「好厉害的基因啊，姐妹俩都是又瘦又美，下半张脸尤其相似」。



‘장원영 언니’ 장다아 화보 공개

2001년생 명문대 재학 중, 스타쉽과 전속계약 pic.twitter.com/ZvMRscuq4S — 아이돌 뉴쓰 (@funnyidol_news) April 7, 2023

张多雅已签约著名演员经纪公司KINGKONG by Starship，并且为演员出道做了1年准备，据悉即将以CF广告正式出道。

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