《原来这就是爱啊》结局前开虐～「乌冬CP」因上代恩怨泪别，而关键遗嘱竟然藏在这！

《原来这就是爱啊》本周播出了13、14集，下周12日就要迎来15、16集大结局，然而结局前夕大开虐……

（以下涉及剧情）



继12集尾声，13集可以说是一连串事情爆发，因为12集沈宇宙（李圣经 饰）只让妈妈知道「熙慈的儿子」道歉了，妈妈并不知道那人就是宇宙正在交往的韩冬辰（金英光 饰）。

13集所有事情终於无法再掩盖，先是沈彗星（金睿园 饰）知道来龙去脉，然后妈妈（金姬贞 饰）、沈地球（张成范 饰）……不过沈宇宙直到最后还是没有主动向韩冬辰说明一切，还是透过了崔宣佑（全锡浩 饰）先说，她才倾吐。沈宇宙和韩冬辰约在老家门口，两人相拥而泣，最后是韩冬辰主动离开。



14集每个人在这件事上都有自己的难题要克服，没有人是过得好的，而整件事情的罪魁祸首马熙慈（南基爱 饰）把房子卖了，还找起她藏起来的亡夫（沈家姐弟生父）遗嘱，遗嘱竟在某任前男友那里！那任前男友就是待韩冬辰如子的露营区经营者姜大弘（崔政宇 饰），姜大弘把遗嘱转交给了韩冬辰。



在沈宇宙决定不要回房子的那刻，韩冬辰出现了。韩冬辰会做出什么决定呢？将遗嘱交给沈宇宙、让妈妈坐牢？而沈宇宙又会如何回应呢？她明明已放下一切不想再让韩冬辰受伤了。



下集结局预告，沈宇宙收了遗嘱但不晓得该不该起诉马熙慈，而宇宙妈妈金贤珠找了马熙慈谈话，后来韩冬辰找上宇宙妈妈亲自道歉。



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