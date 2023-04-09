《我的出走日记》首播1周年！孙锡久&金智媛入围本届百想「视帝、视后」，妈妈也成为「女子新人赏」候补

《我的出走日记》入围本届「百想」共7个奖项！剧中饰演金智媛妈妈的李庆成，也成为「女子新人演技赏」候补。

於去年（2022年）播出的JTBC《我的出走日记》，由《耀眼》、《Law School》金鉐润导演执导，《又，吴海英》、《我的大叔》朴海英编剧执笔，描述三兄妹（李伊、李民基、金智媛）想要逃离达到极限的人生，与神秘的外地人具氏（孙锡久）之间，融入温暖和共鸣的故事。今天（4月9日）是电视剧首播1周年的日子，在近期公开的「第59届百想艺术大赏」‎候补名单‎中，《我的出走日记》便入围7个奖项。

《我的出走日记》此次入围「百想」之奖项有：TV部门 电视剧作品赏、TV部门 导演赏（金鉐润）、TV部门 剧本赏（朴海英）、TV部门 男子最优秀演技赏（孙锡久）、TV部门 女子最优秀演技赏（金智媛）、TV部门 女子配角赏（李伊）、TV部门 女子新人演技赏（李庆成）等。（小编私心说，没有「二哥」李民基其实有点遗憾…这部作品大家都做得很好！）

李庆成在剧中饰演「廉家三兄妹」的妈妈。她总是默默支持著丈夫和孩子们，可谓东亚世界中典型的「母亲」角色。据资料显示，李庆成先前活跃於剧团表演，《我的出走日记》是她第一部电视剧，初次啼声便入围「女子新人演技赏」无疑是一大肯定。大家可以看看‎第13集的剧透‎，以及「大姐」李伊曾在个人IG分享「‎全家福‎」时，观众们如此被触动的原因…首播1周年，小编决定要再打开《我的出走日记》重温了！

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