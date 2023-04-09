【世最帅97line】SEVENTEEN珉奎&BTS柾国&ASTRO车银优的聚会合照：「罗PD快去绑架他们拍综艺吧！」

网友留言：「孩子啊～！谢谢你们玩在一起，努那（姐姐）视力都变好了。」、「OMG！这些门面合体的视觉效果真的很疯狂」、「祝友谊长存（双手合十）」更多留言和照片请点开文章看。

在 KPOP 偶像圈非常有名的【97line】孩子们又聚在一起了，这次的聚会是男团 SEVENTEEN 的金珉奎上传了日常照，也一起分享了与 BTS 防弹少年团田柾国 & ASTRO 车银优的合照，引来大批粉丝网友们朝圣留言。







网友留言：「孩子啊～！谢谢你们玩在一起，努那视力都变好了。」、「OMG！这些门面合体的视觉效果真的很疯狂」、「罗PD快去绑架他们，拍个《花样青春－97line 篇》吧！」、「我也是97的，卑微路过」、「一想到跟他们生活在同个土地，吃著一样的食物，呼吸著同样的空气，就觉得不可思议」、「再加上 NCT 在玹，怎么 97line 的都是门面呢」、「祝友谊长存（双手合十）」、「好想知道他们在聊什么喔」

之前GOT7有谦也在访谈中展示过97line在生日时送他的友情手炼：「这是我生日的时候收到的，这是BTS柾国、SEVENTEEN珉奎、ASTRO银优、NCT在玹，4个人一起买给我的。」



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