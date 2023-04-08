《格杀福顺》片名竟来自全道嬿手机！黄晸玟未看剧本直接答应特别演出〜零下7度只穿浴袍的超寒冷决斗！

《格杀福顺》主要演员们与导演现身访谈大揭密，有关全道嬿如何邀请黄晸玟成为第一位与福顺对打的重要登场人物？黄晸玟与全道嬿拍摄当日仅零下7度！福顺这个名字又是从何而来？导演为何选择李妍成为新一代的福顺？

日前在Netflix Korea的YT频道公开的《格杀福顺》团队访谈影片，导演卞成贤提到了特别出演的黄晸玟。全道嬿表示，当时导演就想要邀请黄晸玟演出，但并没有联络方式，而她与黄晸玟也自从2005年前合作《你是我的命运》后就没有再共同拍摄过了，这一次同框演出感觉好不真实。



全道嬿也表示与黄晸玟并不常联系，於是只好传简讯表达想邀请他来特别演出《格杀福顺》，传完后提心吊胆地等待著，觉得机率不高。没想到大约一天后，黄晸玟表示因为拍摄所以比较晚看到简讯，完全不多问不看剧本直接表示「当然要接演」。由於两人的戏码动作场面很多，反而是全道嬿担心黄晸玟答应地太快，要不要再考虑一下。



导演也表示当天气温只有零下7度，黄晸玟却必须露出全身的刺青，后来甚至只穿了浴袍进行打斗演出，而当天也是全道嬿拍摄的第一场动作戏。全道嬿谦虚地表示，以为准备得够周全了，想让黄晸玟轻松配合即可，没想到一正式开拍，自己却反倒被黄晸玟带领著，完成这场戏的拍摄。以为自己的动作戏已经表现不错，但透过萤幕观看时仍觉得有些不足。



为什么这部戏的女主角要叫做福顺呢？导演在一开始与全道嬿讨论剧情设定时，看见了她的手机上出现「福顺阿姨」这联络人，而这部作品的主题就是「讽刺」，剧中设定充满矛盾趣味，於是这样传奇性的A级女杀手，如果搭配上一个有点复古的名字应该很有趣，所以他向全道嬿建议女主角就叫做「福顺」如何呢？



而剧中另一亮点就是新一代的年轻杀手李妍，导演表示选角时正值疫情严重时期，他并没有亲自见到李妍，而是看到李妍的试镜影片就决定采用，这是毫无悬念的选择，而作品中也证明了李妍的表现的确相当亮眼。《格杀福顺》描述一位传奇性的女杀手吉福顺（全道嬿饰），在思考退休之际与公司之间发生了难解的冲突，最终只能陷入一场场殊死对决，了结她的杀手人生。



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