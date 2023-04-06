池锡辰&宋智孝半年前才先后签入UZUROCKS，今传该公司拖欠薪资还劝离员工，艺人收入也恐影响

昨（5）日韩媒《Sport Seoul》披露宋智孝、池锡辰与歌手李铉雨所属的经纪公司UZUROCKS，因为财务陷入困顿积欠员工薪资，还以经营困难为由劝离员工，已有10多人辞职。

根据‎该报导，UZUROCKS某员工表示公司已拖欠薪水两个月，有部分员工甚至没有缴纳四大保险，本来要一起支付的年末结算退税金额也没有收到，甚至艺人的酬劳、广告收入也拖欠，艺人经纪人也已三个月无法报帐油钱与餐费。

还有一个状况是，几名艺人的YouTube团队突然解散，理由是因为「没有获得收益」，所以被UZUROCKS劝离。相关艺人得知此事打算要自掏腰包支薪，却又被UZUROCKS阻止，UZUROCKS表示YouTube可以外包给其他公司制作。

《Sport Seoul》试图从其他说法求证，有员工表示2月的薪水是4月5日才汇款的，代表朴柱南以简讯回覆：「薪水支付日是次月10日，2月的薪水和4大保险都支付了。而艺人出演费用结算是按季度进行，预计4月10日支付。」，对於辞退员工一事，他称「由於部分团队没有收益，在会议决定后做出了调整」。

UZUROCKS是所综合内容企业，自称「新媒体解决方案公司」，旗下包含与OTT共同制作流通作品的PICTURES部门和ENTERTAINMENT部门，旗下艺人有半年前才刚加入的池锡辰与宋智孝，还有演员吴满锡、歌手李相原（李铉雨）、高耀太白佳及B.A.P ZELO等人。

▼池锡辰



▼宋智孝



▼吴满锡



▼李相原（李铉雨）



▼李相原（李铉雨）



▼B.A.P ZELO



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