韩剧演员品牌声誉4月排名公开：《黑暗荣耀》林智妍&李到晛居榜首，《模范计程车》李帝勋紧随其后

「愚人节情侣」演员林智妍和李到晛分别在4月的电视剧演员品牌声誉指数中排名第一和第二。

根据韩国企业声誉研究所於2023年4月进行的电视剧演员品牌声誉调查，通过大数据分析，林智妍和李到晛分别获得第一和第二名。



韩国企业声誉研究所测量了2023年3月6日至 2023年4月6日播出的电视剧中出现的50名演员的品牌大数据，考察对象包括消费者的品牌参与度、媒体曝光度、社交互动度、社群参与度等等。

品牌声誉指数是通过提取品牌大数据并通过声誉分析演算法将消费者参与价值、社交价值、媒体价值、社群价值、社交媒体价值等分类，并加权得出的指标，可以衡量品牌的正负评价、媒体来源和关注度、消费者兴趣和互动度、社群传播对於事件的扩散、对内容的反应和受欢迎程度。

在本月的品牌声誉指数中，林智妍和李到晛并列第一和第二名。 两人因出演Netflix原创剧集《黑暗荣耀》而结缘，在剧中饰演对立角色、戏外却成为恋人，获得报道后立即成为热议话题。



韩国企业声誉研究所所长具昌焕表示：「根据2023年4月电视剧演员品牌声誉分析结果，通过电视剧《黑暗荣耀》引起关注的林智妍获得第一名。 林智妍品牌在大数据连结分析中关於『恋爱、善良地生活、签约』的得分较高，在关键词分析中关於『涎镇、李到晛、宋慧乔』的得分较高。 在正负评价比例分析中，正面比例为89.55%。」

紧随其后的第3名是《模范计程车》主演李帝勋，第4名以后依次是曹承佑、宋慧乔、车珠英、薛仁雅、辛载夏、张东润、白珍熙、朴成勋、廉惠兰、韩善伙、李智雅、全少妮、表艺珍、禹棹奂、朴炯植等等。



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