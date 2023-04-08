郑世云四度来台献唱名曲〈想见你想见你想见你〉可爱台语「巴豆夭」「金勾锥」逗乐粉丝

韩国创作才子郑世云在4月8日晚间在台北大直DSpace元动空间举办【2023 JEONG SEWOON CONCERT IN TAIPEI 】演唱会，表演歌曲从参加选秀节目K-pop Star 3开始到未公开的新歌共20首唱好唱满。郑世云抵台当晚做完访问便直冲夜市大啖美食，发现牛肉卷饼是他的最爱！

曾参加过《K-pop Star》第三季，以及《Produce 101》第二季的韩国创作歌手郑世云，暌违三年半第四度来台，演唱会一开始就弹著吉他与乐手合奏，一连演唱两首创作曲 〈若即若离〉、〈不要误会〉做为开场，随后以中文向观众问候：「大家好我是郑世云，好久不见！很高兴见到你们」，让现场粉丝惊呼他的中文发音超标准。他还提到这次演唱会想和台湾粉丝分享自己从17岁开始做音乐，从当时唱过的歌曲到现在以及未来的音乐，想让大家一起重温与预习他的音乐人生路。



在演唱完选秀时期的歌曲〈妈妈 请等一下〉以及〈Excuse me〉后，郑世云感性回想起自己的17岁，当时还会忍不住讲方言，而且有近视的他每天都看不清楚，但如今可以清楚看到台下的观众，感觉很棒。会创作又能唱、能跳的郑世云，现场反问台粉是否真的想看自己跳女团IVE的〈LOVE DIVE〉，结果才比了个经典舞蹈动作就引发台下尖叫声不断，他还逗趣地说：「你们喜欢这种的喔？」并自嘲没想到自己唱十首歌的观众反应还不如跳一首歌，但既然粉丝们喜欢看自己跳舞，郑也笑著承诺：「那下次来(台湾)我会考虑一下的」。



出道至今已和台湾结下许多缘分的郑世云，始终念念不忘台湾巧克力球的美味，他在演唱会上又再度强调这次一定要买更多的巧克力球带回韩国，并赞叹台湾怎么那么会做好吃的东西。除此之外，提到上次来台曾唱过卢广仲〈鱼仔〉，郑世云透露自己到现在都还记得歌词觉得很神奇，随即现场加码清唱了一小段〈鱼仔〉。提到这次为台粉准备的歌曲〈想见你想见你想见你〉 时，则坦言由於事前听了太多遍，练习了很久，感觉就算过了10年后都忘不了，但还是很担心台下观众听不懂，尤其歌曲中有一段饶舌是最大考验，演唱前直呼是最紧张的时刻，不过郑演唱时的标准发音也获得现场粉丝的一片好评。放轻松后的郑世云也开始烙起台语，提到之前曾学过「巴豆夭」、「金勾锥」、「想属你了」等来学装可爱，看到台下粉丝笑得开心，不禁怀疑自己是不是学了奇怪的语言。郑世云在演唱会上总共演唱20首歌曲，除了专辑中的收录曲以及专辑外的翻唱歌曲，他还抢先演唱了尚未发行的〈You're with me〉、〈17 〉让台粉抢先听，最后在唱完三首安可曲后，再和台湾粉丝一起大合照，顺利完成当晚的演出。



郑世云於7日抵台做完访问后，便立刻去夜市圆梦，大啖牛肉卷饼、胡椒饼、地瓜球、烤玉米、骰子牛、炸臭豆腐、香肠等美食，他除了在自己的IG限动分享去夜市的照片之外，还在牛肉卷饼的照片上写了「发现最爱」，让之前没机会好好品尝美食的他可说是一次吃了个过瘾。他在演唱会上更和粉丝分享逛夜市、吃完臭豆腐的心得，因为之前身边的人都一直吓自己，没想到吃了之后觉得很好吃，而且实际逛了夜市才晓得原来买臭豆腐的人这么多。除了臭豆腐之外，还吃了很多没吃过的东西，开心觉得这次来台就像旅行一样，在台湾留下了深刻难忘的回忆，希望可以赶快再来台表演。

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