旗安84真的加入AOMG还要帮改logo！网友都以为在搞笑，结果纷纷被创意折服！

本职画家但跨足综艺的旗安84，选择在4月1日愚人节前后宣布加入嘻哈厂牌AOMG，旗安84与AOMG代表DJ Pumkin IG都发布了签约照，但由於时间点奇怪，加上定位差异让人想像不到，许多人都以为是愚人节玩笑！

*相关报导：旗安84与 AOMG 签订专属合约！引发热烈讨论，网友：「是真的吗？还是因为愚人节」



愚人节过后，AOMG没有澄清，而是开始投入旗安84的活动替他宣传，先是出了一首cover曲，李遐怡的〈ONLY〉，后来发了一支影片「旗安84，AOMG品牌顾问」，内容是旗安84当了AOMG顾问，帮忙改善公司须改善的地方。

旗安84不仅在cover曲上让人感受到诚恳，就连替公司提出修正方案也是！旗安84当起顾问的影片中，他可是特地做了PTT（简报）向代表与职员说明自己的改善建议，包括logo应该活泼一点、形象照由他自己绘画、新大楼外观设计应该温暖一些……旗安84亲自设计新logo，虽然看似搞笑但有其理由：希望AOMG像鼠疫一样将嘻哈传播。他把大楼改善要求也以设计图画出来，其中包含为职员著想的开设餐厅、卧室和桑拿房。



网友看完了都觉得旗安84创意无极限，而且不是搞笑是认真的！网友留言「顶级网漫画家不是白当的啊……起初觉得搞笑，后来就哦～」、「本来想笑的，但对旗安的创意想法说实话感叹不已」、「以天才的创意打破框架，这样坦率的说出来才是真正的嘻哈」，除了创意，不少网友也支持旗安84「以人为本」、以员工为出发点设想的各种设施。

▼快来看旗安84的创意！而AOMG真的采纳了旗安84的建议，将logo试用一星期看看外界反应



▼也别忘了他的cover曲



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