BTS SUGA与IU时隔3年再合作！4/7发行新专辑先公开曲《人Pt.2》，全球巡演《Agust D-DAY TOUR》日程公开！

防弹少年团（BTS）成员SUGA将於4月21日发行首张个人专辑《D-Day》，7日率先公开由IU参与演唱的先行曲《人 Pt.2》、在《Eight》之后时隔3年再次合作。全球巡演《Agust D-DAY TOUR》的日程也公开了！

据所属经纪公司Big Hit Music於5日透露，《人Pt.2》是SUGA在2020年5月发布的第二张混音带《D-2》中的曲目《人》的续集，用SUGA独有的感性表达人与人之间不断反复的关系及由此引发的情感。



值得一提的是，歌手IU也参与了这首歌的合作。SUGA於2020年5月以制作人和献唱的身份参与了IU的歌曲《Eight》，在主流音源榜大获成功。 这次是两人时隔3年之后的第二次合作。



据Big Hit Music介绍，《人Pt.2》以Boom Bap节奏为主，SUGA的rap与IU的清新嗓音相得益彰，打造出一首悦耳的歌曲。



这次SUGA以艺名Agust D发行的个人专辑《D-Day》是他在《Agust D》和《D-2》之后的第三张作品，也是Agust D三部曲的完结篇。 SUGA负责专辑中所有歌曲的作词、作曲和制作。



此外，SUGA还将於4月26日至27日以贝尔蒙特公园（Belmont Park）为起点展开世界巡演《SUGA | Agust D-DAY TOUR》，陆续在美国纽瓦克、罗斯蒙特、洛杉矶和奥克兰，以及印度尼西亚、日本、泰国、新加坡和首尔等地与歌迷见面。



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