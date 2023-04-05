允浩回归戏剧啦！与李沇熹、洪宗玄、文素利主演Disney+《较量人生》（Race）就在下月登场

Disney+全新原创剧Disney+《较量人生》（Race）今日公开首张海报定宣布定档下月10日。

《较量人生》是档K-Office韩式职场剧，讲述无经历但凭著热情进入大企业任职的「朴允祖」，卷入了招聘丑闻后，在多变化的职场孤军奋战的故事。由《Hyena：富豪辩护人》金露莉编剧，《20世纪少男少女》李东允导演。

中心人物「朴允祖」由李沇熹饰演，是个无经历但热情满级的大企业合约制员工；洪宗玄饰演大企业王牌「柳载民」，很能调节工作与生活的平衡；文素利饰演所有人的榜样、业界最优秀公关专家「具伊贞」；郑允浩（U-Know允浩、郑允浩）则饰演职员们都幻想成为的年轻CEO徐东勋。

以上四位主角将在公司里在不同的位置上展开各自的人生赛跑，海报便设计成他们进公司刷卡后的模样，预告著他们的「赛跑」（Race）要开了，起点就在进入公司这刻。而他们的跑道上会各自出现什么障碍物、四人会如何影响彼此？敬请期待播出后公开的故事了。



由於这是允浩自2017年与景收真主演的爱情喜剧《Melo Holic》后，时隔6年回归戏剧圈，想必有许多粉丝相当期待。而这也是文素利自2021年《直到疯狂》再接演电视剧，是连续接演职场剧。另外，李沇熹在此剧剪了超短发相当瞩目，是她生涯罕见留那么短的头发。



《较量人生》将在5月10日於Disney+独家公开，制作组期望它能成为所有人都会产生共鸣且能互相打气的职场剧。

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