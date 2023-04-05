又一对高颜值夫妇！《纸房子：韩国篇》、《恋爱大战》李主傧，将出演《眼泪女王》与郭东延合作
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又一对高颜值夫妇！《纸房子：韩国篇》、《恋爱大战》李主傧，将出演《眼泪女王》与郭东延合作

韩剧   2023年4月5日   星期三07:29   Hui  

（封面图源：IG@kwakdongyeon0、hellobeen）

这对「萤幕夫妻档」外貌和气质都很搭耶！

（图源：HighZium studio、Goldmedalist）

《爱的迫降》朴智恩编剧与《黑道律师文森佐》金熙元导演将携手打造新作品‎《眼泪女王》‎，并找来金秀贤、金智媛在剧中饰演「夫妻」，华丽的编导和演员阵容，备受关注。

随著出演阵容逐渐公开，曾出演《恋爱大战》、《月水金火木土》、《医法刑事》、《医法刑事》、《纸房子：韩国篇》、《前辈，那支口红不要涂》、《那个男人的记忆法》等作品的李主傧，也将加盟《眼泪女王》与郭东延饰演「夫妻」，引发关注。

只看这两位演员的外貌和气质，已经可以脑补一段剧情了...大学时期成为校园情侣，之后一起走上红毯、步入婚姻，然后作为财阀夫妇活跃於社交界。以上都是小编自己编的哈哈哈！

总结《眼泪女王》目前的出演名单有：金秀贤、金智媛、朴成勋、郭东延、李主傧、罗映姬、金正兰、金甲洙、郑进永、金姝怜等，阵容坚强且豪华，未演先轰动。

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