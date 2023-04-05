又一对高颜值夫妇！《纸房子：韩国篇》、《恋爱大战》李主傧，将出演《眼泪女王》与郭东延合作

这对「萤幕夫妻档」外貌和气质都很搭耶！

《爱的迫降》朴智恩编剧与《黑道律师文森佐》金熙元导演将携手打造新作品‎《眼泪女王》‎，并找来金秀贤、金智媛在剧中饰演「夫妻」，华丽的编导和演员阵容，备受关注。

随著出演阵容逐渐公开，曾出演《恋爱大战》、《月水金火木土》、《医法刑事》、《医法刑事》、《纸房子：韩国篇》、《前辈，那支口红不要涂》、《那个男人的记忆法》等作品的李主傧，也将加盟《眼泪女王》与郭东延饰演「夫妻」，引发关注。

<눈물의 여왕>

곽동연 이주빈 ..

홍수철 천다혜 .. 이 부부가 좋다… pic.twitter.com/qT0dKHE4hF — 상상 (@imagine__Drama) April 4, 2023

<눈물의 여왕>

곽동연 이주빈이 부부로 나온댄다…

더치페이스 미치겠네…



홍수철천다혜 사랑이야기도 죤나 궁금해.. pic.twitter.com/hXZG6Z6z4r — 상상 (@imagine__Drama) April 4, 2023

<눈물의 여왕>

곽동연 이주빈 부부?? 약간 상상치도 못했는데

너무 쥬음… pic.twitter.com/J2ZTHRzTSY — 상상 (@imagine__Drama) April 4, 2023

只看这两位演员的外貌和气质，已经可以脑补一段剧情了...大学时期成为校园情侣，之后一起走上红毯、步入婚姻，然后作为财阀夫妇活跃於社交界。以上都是小编自己编的哈哈哈！

<눈물의 여왕> 캐스팅

김수현 김지원 박성훈 곽동연 이주빈

나영희 김정난 김갑수 정진영 김주령 https://t.co/Ed2kgRE8bx pic.twitter.com/3EejjfFMXm — 취향 (@loverdramas) April 4, 2023

总结《眼泪女王》目前的出演名单有：金秀贤、金智媛、朴成勋、郭东延、李主傧、罗映姬、金正兰、金甲洙、郑进永、金姝怜等，阵容坚强且豪华，未演先轰动。

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