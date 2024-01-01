这互动太甜太自然！《2023 SBS演技大赏》安孝燮发现李圣经的礼服出问题，马上脱下外套披在她身上！

《2023 SBS演技大赏》在日前举行，大家当天都有看典礼吗？

当天是《浪漫医生金师傅3》拿下「最佳Team」这个奖项，他们也在典礼上带来特别舞台，由「石垣医院」的安孝燮、李圣经、尹那武、高尚镐、郑智安、李新英和李洪耐一起演唱剧中OST〈谢谢你成为我的回忆〉。



此外，宇镇＆恩彩CP的互动也成为一大看点♥据现场粉丝透露，因为李圣经的礼服破掉了，所以安孝燮就把自己的西装外套给了她，还帮她披在身上。相关影片一曝光，引发剧迷们热烈讨论，纷纷直呼：「我的CP竟然还有后续」、「这互动太自然了吧」、「何时才要一起跳舞？（《金师傅3》破15%收视公约，两人一起跳情侣舞）」、「怎么戏外也这么浪漫」、「真的好甜」、「拜托三搭」、「哇～还是亲自披上的」、「我会继续等待情侣舞的」等等。

另外，李圣经之前收到新剧《善良的男子汉》的出演提案，有望和李栋旭、柳惠英合作。该剧讲述爷爷是流氓、父亲是流氓、儿子是流氓的「三代流氓」，长孙「石哲」为了守护家庭、工作和爱情而展开的波澜壮阔的故事。



安孝燮则确定加入电影《全知读者视角》，将与李敏镐、NaNa、Jisoo 合作，这是改编自同名网路小说，讲述某一日依照自己所读过的的小说内容而变更的世界，主角金读者为了拯救世界，所发生的一连串事件。



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