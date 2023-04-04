罗PD竟然把全影后弄哭了～全道嬿《出差十五夜2》挑战人物Quiz认不出孙锡久落泪

《出差十五夜2》最新集数主角是Netflix电影《格杀福顺》演员群，包括全道嬿、薛耿求、金诗雅、李妍与李絮。众人玩起经典的人物Quiz，竟然发生大事啦～！因为全道嬿竟然为此哭了！

全道嬿玩之前就自认很弱坐到了末位，轮到她的时候她就紧张的直喊「怎么办」，结果还真的遇到难关，看著徐太志误以为是H.O.T.张佑赫，答错仍忍不住紧张持续喊：「怎么办？我很害怕啊……心脏跳好快……」



再一次轮到全道嬿她还是答错，她看著孙锡久答：「锡……」掩面而笑，薛耿求也笑了，但令全场吃惊的是，全道嬿笑著笑著竟然哭了，她擦擦眼角：「不是……就是太伤心了……」她觉得大家都太厉害了，到自己却失败，相当内疚。



网友看了说：「全道嬿没猜对哭了的样子太可爱了……」「道嬿姐姐ㅋㅋㅋㅋ因为游戏玩得不好，看著商品因自己一个一个减少很抱歉，心肠很善良太可爱了。」「游戏中途流泪的道嬿姐接太可爱了，看了5遍……稚嫩的心+过度投入游戏带来的惨剧ㅠㅠ ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ」「道嬿演员之前在刘Quiz说过自己是完美主义者，为了放下花了很久的时间……看来真的是那样啊。看她流泪的样子，能理解她焦急的心情，站在粉丝的立场觉得她非常可爱ㅠㅠ ❤」

刚刚的人物Quiz都还没成功，罗PD后来竟然升级游戏，结合《格杀福顺》剧情，要在指定人物后面多喊「蹦」（枪声）或「让开」，幸好全道嬿此次主动当第一个，顺利喊了「苏志燮让开」（看欧腻笑多开心啊～），后续就不暴雷了，只能说欧腻从黑洞反转啦！



话说罗PD也达成了新成就，人物Quiz从《新西游记》玩到《出差十五夜》，让猜题者呐喊的呐喊、道歉的道歉，现在还有人玩得太真挚哭出来了ㅠㅠ。

▼《出差十五夜2》《格杀福顺》特辑



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