《黑暗荣耀》「父女档」轮流来开球！吴智律稚嫩童音萌翻全场、郑星一专业投手引期待，上部戏「未来男友」也曾一展英姿！

2023年韩国KBO职业棒球联赛近日开打，竟请来《黑暗荣耀》小演员吴智律担任开球嘉宾，乖巧萌样令全场球员全部露出慈父笑容XD「老爸」郑星一也将在本周五帅气登场！

吴智律在近日的Netflix大热韩剧《黑暗荣耀》中饰演「朴涎镇」女儿「河睿帅」，虽然妈妈是不折不扣的恶女，睿帅却天性善良、正直可爱，真实身世更令人心酸，好在有深爱她的父亲「河度领」提供强大保护。



나이스한 아버지 도영과 그의 딸 예솔. 나 결심했다. 오늘부터 이 두 사람 지키기로. pic.twitter.com/7W3qkdkHIC — Netflix Korea｜넷플릭스 코리아 (@NetflixKR) March 15, 2023

近日这对「父女」接连获邀为韩国职棒联赛担任开球嘉宾，小演员超受叔叔阿姨们喜爱的！



4月2日「2023 新韩银行SOL KBO联赛」KT巫师对LG双子第二场比赛在水原市巫师主场举办，童星吴智律作为开球贵宾在工作人员带领下走上球场，电子大屏幕上介绍「今日开球《黑暗荣耀》河睿帅演员吴智律」，主持人开玩笑说：「现在是不是应该叫朱睿帅了呢~」XD智律身穿宽松的T恤短裙和运动鞋、可爱又有活力，用稚嫩童声为球员加油：「KT叔叔们fighting~」惹得主持人一脸姨母笑XD



吴智律的表现沉著又冷静，不愧是有9年经验的「老演员」，顺利完成开球也博得一阵喝彩。 镜头扫到场外，双方球员和工作人员都一脸慈父笑容在拍手XD







此外，剧中饰演吴智律父亲「河度领」的演员郑星一也将在本周五（7日）为韩华鹰队担任开球嘉宾。



郑星一素来热爱棒球、高尔夫球等球类运动，不仅在IG关注韩华鹰的官方账号，更是明星棒球队「Crusaders」的先发投手，曾在艺人棒球赛上夺得冠军。



甚至曾达成「完封胜」的超强纪录！（*即是整场比赛没有换救援投手、且没有失去任何分数）令人更加期待他担任开球嘉宾的英姿~



有趣的是，吴智律上一部剧《非常律师禹英禑》里饰演女主角「禹英禑」童年时期，而英禑长大成人后的男友「李浚浩」姜泰伍也在入伍前挤出时间为棒球赛开球，看来韩国职棒联盟真的很懂大家最想看到谁啊XD



▽来欣赏吴智律开球的可爱模样：



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