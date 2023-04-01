《黑暗榮耀》3主演同時認愛！「睿帥」吳智律不僅收穫「3個爸爸」，還宣佈已有小男友！

《黑暗榮耀》主演李到晛和林智妍今日雙雙認愛，網友笑稱「睿帥」在親生父親和養父之外，又有了第三個父親「媽媽的正牌男友」XD

Netflix大熱劇《黑暗榮耀》已經結束接近一個月，仍有很多觀眾沉浸在劇情設定中，每每看到演員本人出現都忍不住代入劇中角色。 今日李到晛和林智妍承認戀情後，劇迷們再次受到世界觀的巨大衝擊！



*以下內容包含《黑暗榮耀》關鍵劇情！



《黑暗榮耀》講述被校園暴力摧毀身心的女子「文同珢」（宋慧喬 飾）用盡一生復仇的故事，李到晛女飾演主的復仇幫手「朱如炡」，而女主頭號復仇對象就是林智妍飾演的「朴涎鎮」，在劇中可謂勢不兩立。



朴涎鎮和「河度領」結婚育有一女「河睿帥」，但其實小孩的親生父親是她的出軌對象「全宰寯」，所以睿帥在劇中已經有「養父」和「親父」兩個爸爸。





與「2個爸爸」合影：



如今涎鎮飾演者林智妍在戲外有了正牌男友李到晛，令網友戲稱睿帥又增添了「第3個爸爸」，並立即幫她更新「全家福」照片！所以完全沒有人在乎小演員父親的感受嗎XD



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此外，不僅李到晛和林智妍認愛，小演員吳智律也突襲公開了戀情近況！



她在YouTube頻道OBS ENT昨日公開的採訪影片中透露正在和同補習班、同小區的朋友交往，放學都一起回家：「從1年級就很喜歡和關注他... 鼓起勇氣問他是不是喜歡我，他回答『嗯』。 原來我們都喜歡對方只是沒能開口。 於是就在一起了。」



吳智律表示喜歡男友性格酷酷的、帥氣又擅長運動，據說很快就會拿到跆拳道紅黑帶，還開朗地為男友留下影像信：「以後我們也好好相處吧！」真的超可愛~



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