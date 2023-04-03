《原来这就是爱啊》乌冬CP浪漫再进一步，双方妈妈对待孩子简直天壤之别（EP.11-12）

《原来这就是爱啊》上周播出的最新两集11、12集，「乌冬CP」沈宇宙（李圣经 饰）与韩冬辰（金英光 饰）终於更近一步，不过最引发网友讨论的不是他们，而是他们的妈妈。

（以下涉及剧情）



沈宇宙妈妈因三姐弟生气，沈宇宙因为妈妈而崩溃，但其实她们都不是为彼此失望，而是心疼：妈妈自责没能给孩子们更好的，沈宇宙自责没有把家守护好。妈妈说她取错了宇宙的名字：「彗星和地球，唯有在宇宙的拥抱才能生存下去，我应该帮你取名为星星或月亮的。」



家庭的不快解决了，沈宇宙却面临复仇之事被揭穿，因为车科长厚颜无耻的回到最佳展览求职，他将沈宇宙的事告诉了崔宣佑（全锡浩 饰），崔宣佑希望沈宇宙能亲自向韩冬辰说清楚。由於这份不安，沈宇宙更有想待在韩冬辰的身边的念头，把握机会和他独处。



然而，接下来轮到韩冬辰面对妈妈了，韩冬辰妈妈再度缠著韩冬辰要钱，韩冬辰因此得知了姜敏英（Hani安喜延 饰）和他分手和妈妈有关。冬辰妈妈的作为几乎是剧里所有人都看不下去的，就连观众也是，网路上关於此剧的讨论总脱离不了「冬辰妈妈很过分」、「冬辰妈妈很讨厌」，相较之下宇宙三姐弟的妈妈很明了自己的孩子且体谅孩子。



尴尬的是，宇宙妈妈知道了韩冬辰妈妈就是马熙慈，宇宙对妈妈说了谎韩冬辰已道歉，所以妈妈没有追究。不过正因如此，观众很担心沈宇宙会不会说了一个谎后，要用更多谎圆，而且光是有马熙慈存在，她与韩冬辰的爱情就不知道还有多少坎坷之路要走了。

本周将播出的第13集，沈彗星（金睿园）从尹浚（盛骏 饰）那边知道了真相，赏了韩宇宙一巴掌，后来流著泪向妈妈说出实情。



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