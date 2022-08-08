姜泰伍擔任開球嘉賓&球衣認證照公開，現場升起鯨魚氣球：「我會成為球隊的勝利之椅」

姜泰伍在最近熱播的ENA電視劇《非常律師禹英禑》裡飾演男主角李濬浩，昨日為KT巫師和韓華鷹的比賽擔任開球嘉賓，一出場便收穫現場觀眾的歡呼鼓掌聲。

姜泰伍在劇中說要成為英禑專屬的「人形擁抱椅子」，開球前也發表心動宣言：「我會成為KT巫師的勝利之椅。」



現場還安排了一隻英禑最愛的鯨魚造型氣球，姜泰伍看著在空中漂浮起舞的鯨魚，眼神甜蜜又溫柔：



濬浩向英禑表達愛意時說的「我好失落」讓人印象深刻，現場觀眾的手幅文案也紛紛借用這句台詞：「失落男姜泰伍」、「李濬浩，只開球就走的話會很失落哦」。



主播不斷誇讚姜泰伍長相帥氣、手臂修長健美、運動神經好、投球姿勢也優美有力，最後開球也順利結束：



姜泰伍還在個人IG更新了穿著75號球衣的認證照片，正面背面都好帥氣！演員安普賢留言：「在發光啊，75號。」 說出大家心聲XD



網友紛紛表示：「雖然對棒球沒興趣，早知道就去看了ᅲ」、「又帥氣嗓音又好聽，好羨慕現場觀眾啊」、「泰伍啊多拍一部作品再入伍吧」、「我們的國民失落男，去開球也好像拍了一部電視劇呢」、「雖然英禑沒有來，但鯨魚替她來啦」



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