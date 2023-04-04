《黑暗榮耀》「父女檔」輪流來開球！吳智律稚嫩童音萌翻全場、鄭星一專業投手引期待，上部戲「未來男友」也曾一展英姿！

2023年韓國KBO職業棒球聯賽近日開打，竟請來《黑暗榮耀》小演員吳智律擔任開球嘉賓，乖巧萌樣令全場球員全部露出慈父笑容XD「老爸」鄭星一也將在本週五帥氣登場！

吳智律在近日的Netflix大熱韓劇《黑暗榮耀》中飾演「朴涎鎮」女兒「河睿帥」，雖然媽媽是不折不扣的惡女，睿帥卻天性善良、正直可愛，真實身世更令人心酸，好在有深愛她的父親「河度領」提供強大保護。



나이스한 아버지 도영과 그의 딸 예솔. 나 결심했다. 오늘부터 이 두 사람 지키기로. pic.twitter.com/7W3qkdkHIC — Netflix Korea｜넷플릭스 코리아 (@NetflixKR) March 15, 2023

近日這對「父女」接連獲邀為韓國職棒聯賽擔任開球嘉賓，小演員超受叔叔阿姨們喜愛的！



4月2日「2023 新韓銀行SOL KBO聯賽」KT巫師對LG雙子第二場比賽在水原市巫師主場舉辦，童星吳智律作為開球貴賓在工作人員帶領下走上球場，電子大屏幕上介紹「今日開球《黑暗榮耀》河睿帥演員吳智律」，主持人開玩笑說：「現在是不是應該叫朱睿帥了呢~」XD智律身穿寬鬆的T恤短裙和運動鞋、可愛又有活力，用稚嫩童聲為球員加油：「KT叔叔們fighting~」惹得主持人一臉姨母笑XD



吳智律的表現沉著又冷靜，不愧是有9年經驗的「老演員」，順利完成開球也博得一陣喝彩。 鏡頭掃到場外，雙方球員和工作人員都一臉慈父笑容在拍手XD







此外，劇中飾演吳智律父親「河度領」的演員鄭星一也將在本週五（7日）為韓華鷹隊擔任開球嘉賓。



鄭星一素來熱愛棒球、高爾夫球等球類運動，不僅在IG關注韓華鷹的官方賬號，更是明星棒球隊「Crusaders」的先發投手，曾在藝人棒球賽上奪得冠軍。



甚至曾達成「完封勝」的超強紀錄！（*即是整場比賽沒有換救援投手、且沒有失去任何分數）令人更加期待他擔任開球嘉賓的英姿~



有趣的是，吳智律上一部劇《非常律師禹英禑》裡飾演女主角「禹英禑」童年時期，而英禑長大成人後的男友「李濬浩」姜泰伍也在入伍前擠出時間為棒球賽開球，看來韓國職棒聯盟真的很懂大家最想看到誰啊XD



▽來欣賞吳智律開球的可愛模樣：



Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞