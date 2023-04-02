VLOG终於更新到《SS9》台湾场！厉旭好奇「怎么能每天都举起不一样的拼字呢」，还推荐追剧清单与粉丝们分享

厉旭真的太可爱～期待台湾场的第2集内容！

Super Junior以《Super Show 9》在世界各地展开巡演，成员们也会通过各自的YouTube频道分享幕后花絮，让粉丝们更加有「参与感」！

还记得去年（2022年）11月底一连三天的《SS9》台湾场吗？厉旭近期分享了台湾场第1集VLOG，让粉丝们又惊又喜。厉旭表示，自己在韩国结束预备军训练后马上赶来台湾，所以第1天实在打不起精神来，到了第2天才想到要拍摄VLOG。

厉旭提到台湾粉丝们的「拼字活动」，他感叹：「怎么能每天都不一样呢？真的很感动。」而看到那句「一起变老吧」，感受到粉丝对自己的信任，也觉得彼此之间的关系更加牢固了。而为了遵守一直见面的约定，厉旭会更加努力、让身心状态更加坚强和健康。

在开箱完「What’s in my bag」后，厉旭也分享了这次在台湾的「追剧清单」：金所泫&张东润《朝鲜浪漫喜剧－绿豆传》、金喜善&路云《还有明天》。《还有明天》极具教育意义，在演出前绝对不能看！因为会流很多眼泪。

另外，《SS9》将於本月（4月）15、16日在首尔举行「安可场」。

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