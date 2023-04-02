朴信惠、朴炯植《Doctor Slump》最新路透照：继10年前的《继承者们》后，再一起穿上校服！

朴信惠婚后＋产后睽违2年的新作品，还是与曾合作过《继承者们》的朴炯植主演呢！

预计今年（2023年）10月播出的JTBC新电视剧《Doctor Slump》是「完蛋医生的人生心肺复苏记」，描述曾经很有前途但因陷入低潮而放弃医生工作、住进窄小屋塔房的两个人的成长与爱情故事。主演找来10年前合作过《继承者们》的朴信惠与朴炯植担任，引发期待。

作品已於近期完成剧本阅读并开机，有网友目击男、女主角穿著校服在樱花树下拍摄的场面。

朴信惠饰演因医大教授的过度压榨而逃离医院的「天空」，朴炯植则饰演曾是很有人气的整形外科医生，却因卷入医疗事故而失去一切的「郑宇」。两人读高中时就是争夺全校第一的竞争关系，半主动、半被动地离开医院后，在屋塔房成为邻居、互相抚慰伤痛。作为医生、作为人，他们获得成长，并逐渐陷入爱情。

这是朴信惠继《薛西弗斯的神话》后的新作品，也是2016年《Doctors》后第二次出演医学剧。

朴炯植目前正以tvN电视剧《青春月谭》的王世子「李焕」活跃於小萤幕。近期更有报导称，他与朴宝英以人气剧《大力女子都奉顺》‎特别出演《大力女子姜南顺》‎，有望揭开「养育双胞胎女儿」的婚后生活。

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