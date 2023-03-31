「迫降夫妻」放闪啦！孙艺珍❤️玄彬结婚一周年公开「独家婚纱照」，神仙眷侣实在太美~

孙艺珍今天上午在个人IG限动PO出一张婚纱照，写道「一周年纪念」，原来是庆祝她和玄彬举办婚礼一周年的日子！

照片中两人穿著白色礼服坐在装点鲜花的椅子上，互相紧紧牵著手、露出幸福开怀的笑容，一切都太美好了：



玄彬和孙艺珍2018年合作电影《极智对决》结缘，2020年通过tvN电视剧《爱的迫降》重逢，随后发展成恋人。 两人十分低调，承认恋爱一年后於2022年3月31日在首尔某酒店举办婚礼，演员韩载锡、黄晸珉、孔刘、孔晓振、河智苑、丁海寅等圈内好友纷纷到场祝贺。





婚后孙艺珍时常在IG秀厨艺，两人份的餐具看起来温馨满满。 因为实在太丰盛多样，演员吴允儿忍不住留言问：「您是大长今吗？」 XD



去年6月孙艺珍透露已有身孕的消息，并於11月27日在丈夫陪伴下顺利产下儿子，给宝宝取乳名「小甜豆（알콩이）」。 孙艺珍在IG说玄彬陪伴她度过所有过程、「一天一天变成刺猬」，差点被部份网友误解，以为玄彬变得敏感易怒。 其实，韩国有句俗语「고슴도치도 제 새끼는 함함하다（刺猬都觉得自己孩子的皮肤光滑又柔软）」，意思是在父母眼里宝宝一切都是可爱完美的，所以孙艺珍是在炫耀玄彬已变成「儿子傻瓜」啦XD



今年1月玄彬宣传新片《机密同盟2》时提到宝宝的模样「像是两人混合在一起」、「很好奇最终目的地是哪里」，让人充分感受到那份甜蜜的期待~



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