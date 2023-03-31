《我们的模拟恋爱》李胜奎PO文「舍不得结局」引粉丝敲碗第二季

继去年《语意错误》强势席卷影视圈后，最近刚刚迎来完结篇的BL剧《我们的模拟恋爱》也成为口碑黑马！

由於从第一集开始就有告白吻戏，男主角对戏过程中也不断直接示爱直球对决，拿捏的恰到好处的暧昧氛围让观众看了大呼过瘾，在第5、6集当中两位男主角更是一路亲到尾，从公司聚餐醉后吻、回家休息的日常啾啾吻、再到办公室顶楼偷接吻，糖份大放送。

《我们的模拟恋爱》剧情描述男主角李浣(李钟赫 饰)在高中时爱上自己最好的朋友申基泰(李胜奎 饰)，但是第一次在顶楼向对方告白时献吻，却被申基泰躲掉，同时李浣又遇上家中变故，因此单方面断绝联络，直到7年后两人在职场相遇，已是插画师的李浣与成为程式设计师的申基泰变成同事，要共同推出一款以恋爱为主题的游戏，两人的爱情推拉战也重新开启。



申基泰(李胜奎 饰)在剧中撩人功力十足，第一集就直球对决问李浣(李钟赫 饰)有没有对象，后续不停告白，甚至假借醉酒直接吻上对方，事后还说：「这次我们都没有躲开呢。」搞得李浣(李钟赫 饰)小鹿乱撞。两人确认关系后，申基泰(李胜奎 饰)故意向对方提起往事：「(以前)我打电动打到睡著之后，你都会疯狂盯著我看。」接著躺在李浣(李钟赫 饰)隔壁，挑逗对方说：「我现在闭上眼睛罗，你尽管看，想对我做什么都可以。」抵挡不住诱惑的李浣(李钟赫 饰)直接「啾」的一下亲了上去，粉红泡泡满点，就连导演也大赞两人的化学反应。

身高182公分的李胜奎虽然在剧中看似清瘦，也没有展现身材的戏份，但他曾PO出自己的健身影片，秀出结实的胸肌加上线条俐落的八块腹肌，展现宛如健美先生一般的惊人好身材，霸气感从剧中延伸到戏外，剧终后他也在IG发文表示舍不得完结篇，让粉丝纷纷在底下留言敲碗第二季。《语意错误》、《我们的模拟恋爱》LINE TV全集上架热播中。

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