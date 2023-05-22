禹棹奂公开与苞娜「未公开亲密戏」遭部分网友炮轰！最终删除影片，公司回应：是协议后才上传！

由禹棹奂和宇宙少女成员苞娜（本名金知妍）合作主演的古装剧《朝鲜律师》在日前剧终。

禹棹奂20日在 IG 写下：「非常感谢大家喜爱《朝鲜律师》，因爲是时隔3年的回归作品，所以有很多恐惧和担心。」他同时感谢工作人员们，给了他很多力量，还有喜爱这部剧的观众们。此外，禹棹奂还单独公开一段未公开戏份，影片中姜翰秀（禹棹奂 饰）从背后抱住李妍珠（苞娜 饰）并握著她的手，两人相视一笑，姜翰秀又在李妍珠尔后亲亲的爱情戏。



随后，在韩网引发热烈讨论。有网友表示反感：「导演没公开这一段是有原因的，拜托请删掉」、「可以看出男主对女主有私心」、「为什么上传这个，我的欧腻」等等，不过也有网友表示：「完全看不出有什么好骂的点」、「正因为如此不能选角爱豆，不想看亲密戏就叫自己的爱豆别拍戏」、「这就是让剧迷看的啊！不知道为何被骂」等等。

而争议似乎持续发酵，今日（22日）禹棹奂方面的相关人士表示：「未公开的场面是经过制作公司和对方演员同意之后上传的。如果没有事前协议，就连拥有未公开的场面都不可能。因爲有很多喜欢喜欢电视剧的粉丝，所以才上传的，并没有别的意图。但是因爲有些人觉得不舒服，所以删除了相关贴文。」



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