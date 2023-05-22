《朝鲜律师》苞娜与禹棹奂联手设局却真服毒！禹棹奂接连痛失挚爱太虐心！最终迎来反转幸福（EP.15 – 16完）

[有雷]《朝鲜律师》本周完美收尾，剧情如同意料之中不过这两集有点虐。苞娜为了设局逮捕元相，遂要求与车学沇举行婚礼，甚至真正服毒只为让元相信服，禹棹奂成功击溃元相却得到苞娜已过世的消息……

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《朝鲜律师》姜翰秀（禹棹奂饰）失去亲生妹妹后一蹶不振，而公主（苞娜饰）则是仍然持续著复仇计画，决心与元相儿子柳志善（车学沇饰）举行婚礼，而让元相与众臣以及大王大妃、殿下齐聚一堂，当众揭开元相所有罪行。不过当姜翰秀等人收集元相犯罪证据时，商团团主亦差点遭元相灭口，元相则要求公主认清时局，并给了公主一瓶解药，要她慎重考量是否要举行婚礼。



公主确定了受伤的是柳志善而非姜翰秀之后，虽然暂时松了一口气，但知道元相并不是好骗的，决定真正服毒，才能让婚礼这戏码出现关键变数。婚礼当日，姜翰秀如同计画之中揭穿了元相所有恶劣手段，更由与父亲笔迹完全相同的儿子柳志善提供关键证据，让元相进退两难，不是自己认罪就是推到儿子身上，加上公主中毒的状况更直接被连结到元相的阴谋，他也只能当庭认罪，最终被流放外地而精神崩溃。



姜翰秀虽然为父亲与妹妹平反，但此时却听闻了公主中毒身亡的消息，令他伤心欲绝。事隔多年，姜翰秀已成为殿下信任的臣子，与柳志善共同撰写法典。姜翰秀始终认为当年的公主未离开人世，仍然到处张贴著公告悬赏。某日由柳志善介绍他去找一位热心助人的外知部，原来公主再度成为了所愿，甚至扮成男装在街头发送自己的名片。两人也终於再度重逢，写下美好结局。



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