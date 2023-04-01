李妍＝年轻版全道嬿！从《浪漫速成班》到《格杀福顺》跨世代演员的完美搭配！

新生代演员李妍自《少年法庭》以超短发造型饰演一位未成年的触法小男生，演技大受瞩目，而她也有越来越多的作品公开，在3月31日同时公开了电影《格杀福顺》以及电视剧集《放学后战争活动》，而她在《格杀福顺》中再度以帅气短发造型演出一位后起之秀新生代女杀手。

李妍先是在《浪漫速成班》中饰演年轻的全道嬿，当时年轻的南行善还是手球国家代表，但是在面临母亲突然离世，以及姊姊突然将小女儿丢回家就消失了，她只好一肩扛起所有责任，放弃了成为国家代表的未来，开始接手母亲的餐厅，也成了那位小女孩的假妈妈。虽然李妍出现的戏份不算多，不过演出了十足少女家长的模样。



而到了《格杀福顺》中，李妍与全道嬿初次在杀手公司相见，全道嬿是公司里的传奇前辈，后起之秀李妍也视她为偶像，身手不凡的李妍也被誉为比全道嬿年轻时的身手更加俐落，因此全道嬿决定与李妍来一场比试，精采的近身搏斗，气氛几乎令人窒息。接著两人更成为搭档共同出任务，完美默契横扫全场。



《格杀福顺》是一部相当特别的杀手电影，描述一位平时扮演著平凡单亲妈妈的女杀手吉福顺，其实是一位杀手界的传奇人物，但在杀手之前她是一位拿青少年女儿没辙的母亲，吉福顺即将合约期满，向公司表达退休之意，同时因为心软而在最后一个作品中失败，让杀手界掀起了一阵腥风血雨。剧情不仅有著激烈的动作场面，更有高度亲情成分，令人耳目一新。



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