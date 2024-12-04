tvN明年综艺阵容！李光洙＆都敬秀《种豆得豆》番外篇《豆豆饭饭》、《Biong Biong地球娱乐室》以第三季回归！

tvN日前公开预计在2025年播出综艺，好多部都让人期待啊！

首先是将在明年1月公开《种豆得豆》的番外篇《豆豆饭饭》（콩콩밥밥），这是由至亲兄弟的李光洙和都敬秀（D.O.）经营公司食堂的内容。之前他们作为嘉宾出演《一日三餐Light》时，也有透露正在拍摄《豆豆饭饭》，为了庆祝他们开业，车胜元也送了辛奇（泡菜）作为贺礼。



还有《Biong Biong地球娱乐室》也将以第三季回归啦！今年初罗PD和四姊妹见面时表示《地球娱乐室3》会晚一点才拍摄，但因为不好意思让粉丝等那么久，所以来拍摄一个番外篇吧！今年5月公开《地乐室的滴滴叭叭》，是李恩智，Mimi，李泳知，安兪真亲手制作的人生第一次自助旅行记，真的每集都超爆笑 XD 接下来《Biong Biong地球娱乐室3》回归，也期待罗PD和四姊妹的再次相遇！



明年2月，还将公开《黑白大厨》爱德华李和女儿一起在韩国旅行，利用时令食材展现料理的节目。还计画制作《公寓404》、《Sixth Sense》等配合默契的刘在锡和郑哲民PD的新节目。



在各种海边工作和只有在哪里才能吃到的时令美食的渔村实境综艺《姐姐的产地直送》也确定播出第二季；还有白种元在美食不毛之地亲自创业和经营的餐厅生意挑战记《生意天才白社长》也将以第三季和观众们见面，看来明年也有很多综艺可以追啦！



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