这些都不是假想选角，全都是真的！4部新剧，每对CP都是王牌炸裂级！

最近韩剧圈是拯救了全世界吧，这才有了接下来几部大戏的选角，每一部都是炸裂水准！

金秀贤&金智媛：财阀夫妇的罗曼史

金秀贤和金智媛已经确定出演朴智恩编剧（《来自星星的你》、《爱的迫降》、《制作人》等）的新作《眼泪女王》。 金秀贤在剧中饰演皇后集团的法务理事「白贤宇」，金智媛饰演皇后百货店的「高傲女王」洪海仁。 两人在剧中将以夫妻身份登场，看人设有一种「公主与骑士」的感觉，令人十分期待啊。



朴宝剑&IU：年代剧罗曼史

朴宝剑和IU将携手主演新剧《你做得很好》，该剧讲述1950年代出生於济州岛的爱顺、光植充满冒险的人生。 消息一曝光就引爆关注，曾在广告中短暂合作的两人，看起来也是CP感满满的！！帅哥靓女的组合，谁会不喜欢呢！据悉IU在剧中饰演叛逆文学少女「爱顺」，朴宝剑饰演沉默寡言的少年「关植」，他一直默默守护在爱顺身边，陪伴她走过每一个重要的人生转捩点。



孔刘&徐玄振：现实罗曼史

孔刘搭档徐玄振，放在整个韩剧圈里也是相当炸裂的组合了。 前者是大叔型演员的代表人物，后者是大女主戏第一人，双强联手的《Trunk》点燃了观众们所有的期待，该剧改编自同名小说，讲述了代理公司NM，它所提供的服务是能够让你与心目中的配偶步入婚姻生活，提供特定期间的婚姻，徐玄振饰演的「卢仁智」 是个不婚主义者，但讽刺的是她居然是NM公司的次长，而孔刘则饰演音乐制作人「韩正元」，他深信世界上所有的婚姻都是欺骗。 这样两位对「婚姻」都带著强烈偏见的两人邂逅之后会撞出怎样的火花呢？



姜栋元&全智贤：间谍罗曼史

韩流影视剧圈顶流男神与女神合作，称得上是「历代级」同框。 韩媒报导称姜栋元和全智贤有望成为新剧《北极星》的男女主角，全智贤方面已经承认接到了片约，正在积极商讨中。这是一部关於失去本质的间谍寻找自我的间谍爱情片，由电影《分手的决心》和电视剧《小女子》编剧丁瑞庆，与《黑道律师文森佐》、《小女子》导演金熙元二度合作打造。 姜栋元时隔20年重返小萤幕，全智贤也是继《智异山》之后再拍电视剧，他俩的合作已然让《北极星》未播先红。



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