已经到了「问妈妈才会知道EXO」的时代！小学生不认识D.O.，他妈妈看到本人大喊：「天啊～都敬秀」

《没有数学的修学旅行》第10集要成员们在束草举行签名会。

制作组让他们通过场地提示照选出地点，得必须在那个场所待满30分钟，比看谁签出去的签名比较多，但一位市民只能跟一个成员要签名。之后分成D.O.（都敬秀）、Crush、李龙眞和Zico、崔政勋、梁世灿两组，分别到国小旁、没有什么人的公园进行签名。



D.O.、Crush和李龙眞这组刚好遇到国小放学时间，成功吸引小学生的注意，但...小学生并不认识他们！D.O.问了其中一位：「名字！名字！名字！」那位小学生回答完自己的名字后反问他：「你叫什么名字？」D.O.就对他说回家跟妈妈说EXO，应该就会知道了，结果...这位小学生的妈妈刚好登场，D.O.：「伯母！」小学生的妈妈看到就开心大喊：「天啊～都敬秀！」



而这段也在韩网引发热烈讨论，网友：「我妈妈不知道 D.O.，但知道都敬秀，看了电视剧后迷上了哈哈哈」、「我的爸爸也因爲电视剧认识都敬秀」、「我妈妈看到电视剧后叫敬秀王子」、「天啊...咆哮（Growl）已经10年前了，真的太不像话了」、「因爲看了很多都敬秀出演的作品，所以比起D.O.我更熟悉都敬秀，作爲演员本来就很成功」、「现在20代左右的话不可能不知道EXO的岁月啊ㅠㅠ」、「我国一的时候，EXO很火」等等。

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