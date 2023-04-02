【K社韩国小百科】韩国女子监狱打架事件频发的原因！网友：涏镇呐，看到新闻第一个就想到了你

韩国女子监狱因打架事件频发而登上新闻。
日前，韩国SBS电视台《8点新闻》播报了一条关於女子监狱的消息，称女子监狱里经常发生打架事件。 电视台采访了监狱工作人员，对方表示女囚收监率全国平均数值为124.4%，清洲女子监狱的收监率已经高达131.3%，犯人数量远超於过牢房的可容纳量。 女囚们因为牢房里的行李太多，为争地盘而吵架，有些人甚至会动用暴力。 女警还透露，虽然很想替女囚们增设储物柜，但相对应的她们睡觉的地方就会缩小（看过《机智牢房生活》的观众应该知道，韩国监狱都是直接睡在地上的），为争夺睡觉的地方，女囚之间依旧会产生矛盾。 若囚犯间矛盾升级，不利於监狱管理，狱警们的工作量也会增大不少。 《8点新闻》报导称韩国国家人权委员会已经得知了这一消息，正在敦促监狱解决「过密化」问题。
新闻公开后，有网友将相关话题放到了theqoo上，引来大批网友的围观和讨论，有网友表示：「人权，什么人权，少给垃圾人权」、「有病吧，去贫民窟看看就知道有没有人权了，活不下去的人到处都是」、「最开始为什么会在监狱里放行李那么多，是去旅行的吗」、「 涏镇啊，我看到新闻第一个想到的就是你」（《黑暗荣耀》中的角色）、「监狱就应该不舒服啊，人权个屁」、「还真是什么都听囚犯的话」等。
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