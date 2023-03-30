李德华是韩剧爆红的元素之一吗？《衣袖红镶边、社内相亲、千元律师》连三部大成功&最新剧合作一线男神

有德华爷爷的剧，肯定不差！大家知道他接下来的两部新剧阵容是谁吗？赶紧点文章来 follow 一下吧～。

说到李德华大前辈，大家会先想到他出演的哪一部剧呢？近年德华爷爷已经连续三部都是大热门作品，前两部甚至是许多人不看好，结果播出后却引发热烈回响，想必德华爷爷的强烈存在感也同样功不可没。



2021年底播出由李俊昊和李世荣携手主演的 MBC 古装剧《衣袖红镶边》，当时电视台收视率真的处於相当低迷的情况，但扎实剧本、实力派演员与黄金团队的合作，让这部剧从5.7%收视率一路攀升到大结局17.4%，成为年度大热剧。



相信有追这部剧的大家，一定忘不了李德华和李俊昊戏中感人又虐心的祖孙情，李德华所饰演的英祖，有好几个场景都相当有威严，创下了许多经典画面。



2022年SBS《社内相亲》同样是一部不被看好的爱情喜剧，但安孝燮跟金世正完美还原了小说（&网漫）角色，鲜明立体的表演力和超强的CP感，老套却不落俗套的经典爱情梗，让这部剧成为当时最热门的韩剧热作，连同副CP金旻奎&薛仁雅也拥有超高的讨论度。



而李德华则饰演男主的祖父姜会长，时而严肃、时而开明、又对孙子溺爱却不失管教，任性又可爱的性格，让许多观众喜欢上他的人设，也是让这部剧成功的功臣之一。



再来下一部，就是同年推出的 SBS《千元律师》，由收视保证的南宫珉和金智恩主演，李德华的戏份虽然不多，仅是特别出演了女主的爷爷一角，却也身负重任，再次於热剧中尬了一角。



那么…李德华大前辈出演的剧就能成为大热门，这个HOT元素能否延续下去呢？



接下来他还有两部作品，主演阵容都非常坚强！制作团队也是精挑细选的拥有代表作品，来跟大家介绍一下！

▼一个是即将在4月12日首播的 tvN《盗贼：七个朝鲜通宝》，由周元、李姝雨、赵汉哲领衔主演，《过来抱抱我》、《窥探》的崔俊裴导演执导，讲述蒙著神秘面纱的文物专门盗贼「臭鼬」与非正式文物回收团队「Karma」团结在一起，惩治法律无法审判的人。



李德华在剧中饰演被无尽欲望给蒙蔽双眼的权力者「金永洙」，拥有无数文物而站在财富顶峰的大人物。



《盗贼：七个朝鲜通宝》预告



▼另一部也是预计在今年度（2023）播出的SBS《7人的逃脱》，由《皇后的品格》、《Penthouse》系列的朱东民导演与金顺玉编剧合作打造，讲述一个少女的失踪交织著无数的谎言和欲望，牵涉其中的七个人遭遇重大事件后发生的故事。



由严基俊、黄正音、李准、李侑菲、申恩庆、尹钟焄、赵胤熙、赵在允、李德华等人主演，都是人气相当高的实力派演员们，还确定拍出第二季预计次年播出。

李德华将在剧中饰演人称「方会长」的著名房地产富豪「方哲成」。

《7人的逃脱》预告：



看完简介，大家是不是更期待新剧的播出呢～？！希望德华爷爷可以延续这个好运气，让我们可以追到更多的好剧&好作品啊！

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