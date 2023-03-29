【韩网热帖】朴宝剑在Twitter更新近照

朴宝剑官方Twitter日前更新4张近照！
并留言：「淡绿色的风吹来，为春花穿上衣服。」
”연두빛 바람 불어와— 박보검 (@BOGUMMY) March 28, 2023
봄꽃 옷을 입힌다.“#CELINEHOMME #CELINEBYHEDISLIMANE pic.twitter.com/rGPBoGhGub
小编按：是大学生啊！但...天啊～原来朴宝剑今年生日后就30岁啦～
时光只是在我们身上走过，从来没经过他啊！
💬 韩国网友评论：
1. 我就知道，只有我在变老
2. 虽然一直知道他很帅，但这也太帅了
3. 整个人获得净化...
4. 超适合拍男友照
5. 好像大学生啊
6. 只用4张照片让人感到春天来了
7. 为什么我们学校没有这种学长？
8. 哇疯了，第一张是千年的理想型
9. 他好像又变高了，还是练肌肉了？ 感觉很不一样耶
10. 这样的脸却有这样的手，这反差是怎么回事？
11. 曾以为读大学就会遇到这样的学长
12. 包包很好看耶，因为拿包的人是宝剑吗？
13. 瞬间以为是中央大学的棒球外套（*小编注：中央大学也是C开头）
14. 宝剑快来IG啊！不要一直在Twitter散发IG感性啦！
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