【韩网热帖】朴宝剑在Twitter更新近照

朴宝剑官方Twitter日前更新4张近照！

并留言：「淡绿色的风吹来，为春花穿上衣服。」



小编按：是大学生啊！但...天啊～原来朴宝剑今年生日后就30岁啦～

时光只是在我们身上走过，从来没经过他啊！

💬 韩国网友评论：

1. 我就知道，只有我在变老

2. 虽然一直知道他很帅，但这也太帅了

3. 整个人获得净化...

4. 超适合拍男友照

5. 好像大学生啊

6. 只用4张照片让人感到春天来了

7. 为什么我们学校没有这种学长？

8. 哇疯了，第一张是千年的理想型

9. 他好像又变高了，还是练肌肉了？ 感觉很不一样耶

10. 这样的脸却有这样的手，这反差是怎么回事？

11. 曾以为读大学就会遇到这样的学长

12. 包包很好看耶，因为拿包的人是宝剑吗？

13. 瞬间以为是中央大学的棒球外套（*小编注：中央大学也是C开头）

14. 宝剑快来IG啊！不要一直在Twitter散发IG感性啦！

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