粉丝期待落空〜《我们结婚了》「精灵夫妇」金昭誾所属公司否认与宋再临恋爱中

演员宋再临与金昭誾曾再《我们结婚了》扮成假想夫妻，剧中两人的互动充满粉红泡泡，而被称为「精灵夫妇」的两人也深受观众们的喜爱。日前两人传出被目击在日本东京游乐园同行而传出恋爱传闻，粉丝们也相当支持两人真交往，不过大家短暂的期望却落空了，金昭誾所属公司否认两人的恋爱说。

日前演员宋再临与金昭誾被目击同游东京游乐场，网友们透过两人SNS上的照片更不难证实这个传闻。宋再临与金昭誾自2014年合作实境恋爱节目《我们结婚了》，由於两人的颜值都很高，而在节目中的互动更令观众们喜爱，甚至觉得两人可以原地交往。



两人接下来更合作了电视剧《我们甲顺》再度在剧中饰演情侣，不管在综艺或是戏剧领域都让观众们敲碗假戏真做。不过对於近期被目击两人同时在日本相同地点而传出的恋爱说，金昭誾所属公司表示，金演员刚结束KBS《三兄妹要勇敢》的拍摄而与工作人员们共同前往日本旅游，不清楚宋再临是什么原因也在日本，两人只是在当地偶遇，而聚在一起短暂碰面。



即使公司已表明立场并否认两人恋爱中，让期待两人真交往的粉丝们有些许失望，不过大家还是认为这样的偶遇难道不是命中注定！？



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