《模范计程车2》李帝勋惊喜出演《地下菁英2》最终回！直呼「与崔岷植前辈同台飙戏太荣幸！」

最近热播中的人气韩剧《模范计程车2》男主角李帝勋，日前陆续前往菲律宾、印尼以及新加坡等地进行粉丝见面会，而在3月22日刚播毕Disney+原创系列《地下菁英2》最终回，他更以赌场大亨的身分惊喜登场！

李帝勋在《地下菁英2》中以名为「张俊」并且经营网路赌博事业的人物登场，为这部作品的结局带来更多不可预测性。《地下菁英2》剧情发展至最后，观众们始终为了曾经风光不可一世的赌场大亨车武湜（崔岷植饰），再遭嫁祸杀人以及被下属背叛之后，到底能否顺利复仇，逆转悲惨结局，但因李帝勋的登场也让他的复仇增加了变数。



张俊透过友人介绍与车武湜见面，并大方说出自己正在经营的网路赌场事业，即使是不法收入他也表现得堂堂正正，向车武湜寻求合作机会。李帝勋从《模范计程车2》中那个浑身热血又正义的金道奇，突然变成厚颜无耻的赌场经营者，与原本的形象可说是大相迳庭，不过他露出有点疯狂又邪恶的笑脸，反转演技获得观众们的好评。最终剧情更结束在李帝勋与李东辉的相遇，令人期待是否还有第3季的发展。

在《模范计程车2》也常常为了潜伏任务而变身为许多不同脚色的李帝勋，一如往常展现多样化的演技，他也表示能够与崔岷植前辈同台演出，可说是家门的荣幸，并且能与自己相当喜爱的演员李东辉共同在结尾现身，也让他相当开心，希望观众们也喜欢他的演出以及《地下菁英2》。



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