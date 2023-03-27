粉絲期待落空〜《我們結婚了》「精靈夫婦」金昭誾所屬公司否認與宋再臨戀愛中

演員宋再臨與金昭誾曾再《我們結婚了》扮成假想夫妻，劇中兩人的互動充滿粉紅泡泡，而被稱為「精靈夫婦」的兩人也深受觀眾們的喜愛。日前兩人傳出被目擊在日本東京遊樂園同行而傳出戀愛傳聞，粉絲們也相當支持兩人真交往，不過大家短暫的期望卻落空了，金昭誾所屬公司否認兩人的戀愛說。

日前演員宋再臨與金昭誾被目擊同遊東京遊樂場，網友們透過兩人SNS上的照片更不難證實這個傳聞。宋再臨與金昭誾自2014年合作實境戀愛節目《我們結婚了》，由於兩人的顏值都很高，而在節目中的互動更令觀眾們喜愛，甚至覺得兩人可以原地交往。



兩人接下來更合作了電視劇《我們甲順》再度在劇中飾演情侶，不管在綜藝或是戲劇領域都讓觀眾們敲碗假戲真做。不過對於近期被目擊兩人同時在日本相同地點而傳出的戀愛說，金昭誾所屬公司表示，金演員剛結束KBS《三兄妹要勇敢》的拍攝而與工作人員們共同前往日本旅遊，不清楚宋再臨是什麼原因也在日本，兩人只是在當地偶遇，而聚在一起短暫碰面。



即使公司已表明立場並否認兩人戀愛中，讓期待兩人真交往的粉絲們有些許失望，不過大家還是認為這樣的偶遇難道不是命中註定！？



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