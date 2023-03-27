《黑暗荣耀》中「李蓑罗」爸爸只是个牧师，为何家里那么有钱？放到现实里也是豪门水平

《黑暗荣耀》中的李蓑罗也是「金汤匙」吗？

《黑暗荣耀》全集上线完毕，已经在30多个地区Netflix收视榜榜首，不仅打破了多项Netflix原创韩剧的新纪录外，更在短时间内就冲上Netflix全球榜第二名，绝对是近期讨论度最高的热门剧集。 从领衔主演的宋慧乔，到李到晛、林智妍、郑星一、朴成勋、车珠英、金赫拉，主演阵容里的每一位都用演技征服了观众，在3月第2周的TV-OTT话题性榜单中全部进入TOP10。



电视剧里的每个人物、每个细节都被观众们拿来讨论，大家焦点之一就是李蓑罗的家境，她的父亲似乎只是一名牧师，身为牧师的女儿也算是含著金汤匙出生的富家千金吗？於是有韩国网友就以现实生活中歌手李承允的家境来当例子解释。 李承允的父亲曾是韩国基督教宣教100周年纪念教会的主牧师，后来又是韩国独立教会宣教团体联合会（KAICAM）的牧师，隶属於大韩耶稣教长老会。 他是「神学系学生最想见的牧师第一人」、「基督教内最受最近的牧师」，拥有1.6万名信徒，年收入高达107亿（韩币，下同），在韩国也算是名门家庭了。 （补充：韩国网友透露李承允的父亲非常清廉，在职期间要求教会财政透明，公开财政收支，退休后拒绝了数十亿的退休金以及家族世袭制度，目前是归农状态。 ）





《黑暗荣耀》中李蓑罗的父亲也是大型教会-圣韩信仰教会的主牧师，人设地位可以参考李承允的父亲，那么就能推测出李蓑罗父亲的年收入不低於100亿。 牧师的经济来源主要由信徒们的捐赠，他们无需纳税，还拥有家族世袭制以及高额退休金等，因此不少牧师的家境都很富裕。 在医生、律师、公务员、大学教授等高薪职业的年薪仅有12亿左右的现实里，百亿年薪完全称得上是「豪门」了，因此李蓑罗被称为富二代千金也没错啦。



李蓑罗从小就养尊处优。 高中时期便和朴涏镇等人一起霸凌他人，同珢只是受害者之一。 李蓑罗更可恨的是多年后，她甚至已经记不得自己曾经做过那些事了。 最后的大结局里李蓑罗身败名裂，并且因为吸毒、故意伤害他人而入狱，她的下场大快人心。

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