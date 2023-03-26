《浪漫医生金师傅3》公开「金师傅」韩石圭剧照！ EXO伯贤有望再献唱OST？SNS亲回粉丝引发期待

终於！下个月（4月）就能看到《金师傅3》了～

SBS热门季播剧《浪漫医生金师傅》以地方简陋的「石垣医院」爲背景，展开「真正医生」的故事。连续两季都受到观众们的喜爱，第3季终於要在下月（4月）与大家见面。







剧组首发由韩石圭饰演的灵魂人物「金师傅」剧照。剧组表示：「若没有韩石圭，就没有《浪漫医生金师傅》，他是拍摄到第3季的最大原动力。金师傅穿越众多危机，成立『石垣医疗财团』。经过3年的时间，金师傅和石垣医院产生什么变化？将以规模更大的故事回归。 」

除了剧情本身，观众们也相当期待《金师傅3》的OST阵容。EXO伯贤曾为《金师傅2》演唱《My Love》，为宇镇（安孝燮 饰）&恩彩（李圣经 饰）的主题曲。那么，有机会再听到伯贤的声音出现在《金师傅3》吗？

平时积极使用Twitter与粉丝互动的伯贤，近期就回覆了粉丝们的贴文。网友「ourxoves」表示：「孩子们…《浪漫医生金师傅3》的剧本阅读照来了，这是真的吗？石垣人已经全部聚集了，恩卓（金旻载 饰）因为有行程无法参加，现在只要东柱（柳演锡 饰）、瑞贞（徐玄振 饰）、仁范（梁世宗 饰）加入就好了，真心好紧张啊。」看来这位网友也希望第1季的角色们可以出现呢！

网友「luvisbh」回覆：「现在只要OST伯贤合流就可以了」，没想到伯贤亲自回覆：「呼-^^」难道，真的有机会再听到伯贤献唱《金师傅3》OST？

网友「BAEKHYUNinweibo」表示：「啊，疯了，来了，大的来了，BIG伯贤话题」，伯贤又回覆：「呼--^^」连续两则回覆有关《金师傅3》的贴文，看来粉丝们可以好好期待一下了！

▲在此之前，先来回顾伯贤之前为《金师傅2》演唱的OST《My Love》吧！

Hui@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻