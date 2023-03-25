Apink将以迷你十辑《SELF》回归！概念照背景满满出道12年回忆

出道12年人气仍屹立不摇的Apink，即将以迷你十辑《SELF》回归。

Apink迷你十辑《SELF》概念照与制作影片已陆续公开，5位成员（朴初珑、尹普美、郑恩地、金南珠、吴夏荣）都站在满满的拍立得墙壁前，那些拍立得正记录著她们出道12年以来的点点滴滴。每张概念照都设计成胶卷的模样，个人照各自散发魅力，团体照则散发著12年的默契与友谊。（以下以公开顺序所示）

▼吴夏荣



▼金南珠



▼郑恩地



▼尹普美



▼朴初珑



▼团体照



▼概念照制作影片



《SELF》主打歌歌名〈DND〉，为「Do Not Disturb」禁止妨碍的略缩语，希望传达「谁都不要妨碍，想像属於你自己的世界吧」讯息，和专辑名称「SELF」有所呼应。除了主打歌之外，专辑还收录名曲制作人Ryan Jhun参与制作的〈Withcha〉、成员朴初珑与金南珠分别参与作词的〈Me, Myself & I〉与〈Candy〉，以及去年出道11年公开的粉丝颂〈只要我知道就够了〉。



Apink全新主打歌〈DND〉与迷你十辑《SELF》全曲就在4月5日韩国时间下午6点（港台时间下午5点）於各大音源网站公开。另外，Apink今明在香港举行巡回演唱会，4月1日轮到台湾。

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